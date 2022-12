Dos de los cuatro detenidos por cargamento de cocaína en Salto tuvieron vínculo con Marset

Policiales

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, brindó una rueda de prensa este lunes luego de que la policía de nuestro país incautara 443 kilos de cocaína el pasado fin de semana. En este sentido, hay cuatro personas detenidas e imputadas (dos uruguayos y dos bolivianos) por la fiscal especializada en delitos con estupefacientes Mónica Ferrero.

Heber consideró que fue un operativo “extraordinario” que comenzó en 2021 y que, luego de un año, concluyó con esta incautación.

“Este ha sido un golpe de los más grandes que hemos logrado. Ustedes tendrán presente que hace poco tiempo la Caminera había interceptado 100 kg de pasta base; la semana pasada pudimos anunciar que habíamos obtenido también otros 100 kg de pasta base y acá estamos hablando de 440 kg de cocaína, además de cinco vehículos: una aeronave, dos autos, una camioneta y una moto”, detalló el ministro. Agregó que se incautaron también “casi 60 mil dólares” y “400 envoltorios tipo ladrillo, que son 443 kilos de cocaína que seguramente no tenían destino en el mercado interno”.

Se trata, según Heber, de “una organización poderosa que llevó mucho trabajo”. “Este es un golpe duro al gran narcotráfico; son 443 kilos de cocaína que seguramente es parte integrante de una organización que estamos desmantelando. La semana pasada estábamos diciendo que habíamos pegado en lo que son los distribuidores internos de las organizaciones que tenemos en el país. Esto es gran narcotráfico que iba con destino, creemos, a otro lado”, insistió.

El secretario de Estado aclaró que, además de las cuatro personas formalizadas, hay tres sujetos más que están requeridos por la Justicia porque habrían participado de la maniobra.

“Por el volumen de esto [la droga], suponemos que el destino no era el mercado interno, pero es una suposición. Esperemos que la fiscal siga trabajando; todavía no se detiene la acción de investigación”, informó Heber, y añadió que el precio de la droga en el mercado europeo (el supuesto destino) es de US$ 4.000.000.

“Quiere decir que es un golpe muy grande que se le está dando al narcotráfico y al gran narcotráfico”, afirmó en declaraciones consignadas por Radio Monte Carlo.

Consultado sobre el origen de la droga, Heber respondió que eso forma parte de la investigación y que no puede adelantar nada, pero comunicó que los pilotos eran ciudadanos bolivianos y que la aeronave también era procedente de ese país. En este sentido, subrayó la importancia del operativo para la incautación de la aeronave, algo que no pasaba desde 2013, según dijo.

“Se sabe todo porque estamos haciendo un seguimiento hace más de un año, pero es parte de la investigación y la reserva que naturalmente se va a tener para seguir capturando más gente comprometida en esta organización”, señaló.

Finalmente, el ministro del Interior confirmó que dos de los cuatro detenidos tenían vínculo con el narcotraficante Sebastián Marset y con operaciones anteriores en nuestro país.

“Es parte de la investigación”, respondió Heber sobre la relación con Marset. Y comentó: “No descartamos eso, sobre todo porque tenían antecedentes de vínculos con el señor Marset en el pasado. Ahora estamos estudiando si en este operativo existía esa vinculación”.

“No sabemos si la mantienen actualmente y eso es parte de la investigación que está llevando adelante la doctora Ferrero”, explicó.

