Judiciales

Dos condenados, uno de ellos militar, por pelea en la que joven de Artigas perdió un ojo

Montevideo Portal

La Justicia condenó a dos hermanos por la pelea ocurrida en Artigas en la que un joven terminó gravemente herido en un ojo luego de recibir un botellazo en la cara, según informó el medio local Clic Regional.

Los dos principales responsables de la riña, ocurrida el pasado 2 de abril, fueron condenados mediante proceso abreviado.

A uno de ellos, quien causó las lesiones sobre Lucas Xavier —de 20 años—, se lo halló culpable por “un delito de riña en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de lesiones gravísimas agravadas”, según indicó la fiscal del caso, Fabiana Corbo, en rueda de prensa. Se le impuso una pena de tres años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.

El otro implicado, hermano del primero y militar de la Fuerza Aérea Uruguaya, fue condenado por “un delito de riña calificada” a una condena de ocho meses de prisión en régimen de libertad a prueba “por tratarse de un primario absoluto”. Por esto último, se dispondrá arresto domiciliario parcial para una primera etapa de su condena.

Asimismo, la fiscal confirmó que hay al menos otra persona que habría participado en la pelea y que deberá ser citada a declarar; luego se evaluará si corresponde una imputación en su contra.

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