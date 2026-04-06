Policiales

“Le explotó”: joven de 20 años perdió la vista de un ojo cuando intentaba parar una pelea

La Jefatura de Policía de Artigas investiga un violento incidente que dejó como saldo un joven herido en el rostro, quien perdió la vista de un ojo debido a la gravedad de las lesiones.

Según informó el medio local Clicregional, los hechos ocurrieron la semana pasada en el Paseo 7 de Septiembre de la capital departamental, cerca de la ribera del río Cuareim.

Allí se produjo una reyerta en la que un joven de 20 años, identificado como Lucas Xavier, intervino con el fin de separar a los involucrados. En ese momento, y tal como se aprecia en las imágenes, recibió un botellazo en el rostro.

El joven fue trasladado a un centro de salud local y luego, debido a la gravedad de su cuadro, se decidió su derivación al Hospital de Clínicas de Montevideo. Allí, fue intervenido quirúrgicamente y se constató la pérdida definitiva de la visión de uno de sus ojos.

Fabian Xavier, padre del lesionado, dijo posteriormente al noticiero Subrayado que su hijo también sufrió lesiones en la nariz y varios huesos de la cara, por lo que pasará por nuevas operaciones.

En su declaración, el padre de la víctima señaló que el médico tratante le dijo que su hijo recibió un golpe muy fuerte, al punto de que su ojo “explotó” por el impacto.

Si bien el joven conserva su globo ocular —aunque no puede ver—, los médicos no descartan sustituirlo por una prótesis, en caso de que los dolores del paciente no cesen.

El presunto agresor está identificado y es poseedor de antecedentes penales.