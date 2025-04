Dos años después, hay fallo en caso de trabajadores que murieron en tanque de estiércol

Judiciales

La Justicia dictó sentencia acera de un lamentable accidente laboral ocurrido en abril de 2023 en el departamento de Durazno.

Tal como informáramos entonces, Franco Malladote y Alexo Silva, dos jóvenes de 23 años que trabajaban en el lugar perdieron la vida al hacer en un biodigestor, especie de tanque de grandes dimensiones en el que se acumula estiércol animal con e fin de utilizarlo con el fin utilizarlo en la generación de energía.

Tras una infructuosa demanda penal, la familia de Malladote inició una querella por la vía civil por daño moral y lucro cesante.

Los trabajadores fallecieron debido a graves lesiones mientras realizaban tareas en altura y sin elementos de seguridad. ? La empresa argumentó que los trabajadores tenían experiencia y capacitación, pero esto no fue probado.

Según informara el programa Alternativa, de Radio Durazno, la sentencia concluye que “la empresa incumplió normas de seguridad y prevención, no brindó capacitación adecuada para trabajos en altura, no supervisó las tareas, y no realizó análisis de seguridad específicos para el día del accidente”. ? Además, se constató falta de maquinaria adecuada y medidas de protección. ?

El dictamen judicial obliga a la empresa a pagar indemnizaciones por daño moral por un total de 240.000 dólares, incluyendo montos de US$ 40,000 para cada padre, otros 40,000 para la pareja de Franco, 30,000 para cada uno de los tres abuelos vivos y 15,000 para cada uno delos dos hermanos. ? El lucro cesante se estimó en $14,473,368 (unos 340.000 dólares) adicionales.

La sentencia estableció que la empresa incumplió su obligación de proteger la seguridad de los trabajadores, lo que causó el accidente. ?

Las mencionadas indemnizaciones deberán abonarse con un interés anual del 6%.