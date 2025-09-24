Dónde estarán ubicados los nuevos radares de fiscalización de velocidad en Montevideo

Locales

La administración de Mario Bergara en la Intendencia de Montevideo (IM) planteó 16 nuevas medidas en el tránsito de la capital, que implican la incorporación de cuatro nuevos radares a los puntos de control de fiscalización por exceso de velocidad.

Los nuevos puntos de control serán los siguientes:

Rambla República de México y José Cúneo Perinetti

Juan Jacobo Rousseau y María Stagnero de Munar

Nueva Palmira y Democracia

Jujuy y Entre Ríos

Además, la IM eliminará los radares ubicados en la avenida 18 de Julio y Yaguarón; en avenida Italia y Lido (sobre el oeste), y Camino Carrasco y Lugo. En total, Montevideo tendrá 48 radares para controlar los excesos de velocidad.

En el marco de las nuevas acciones para flexibilizar la movilidad urbana, la comuna capitalina pondrá en funcionamiento siete equipos de estacionamiento y detención irregular en los siguientes puntos de la ciudad.

Bulevar España entre Roque Graseras y Rambla República del Perú (acera oeste).

Avenida Italia entre Presidente Berro y Avelino Miranda (acera norte).

Minas entre Guayabos y avenida 18 de Julio (acera oeste).

Goes entre bulevar Artigas y Duvimioso Terra (acera norte).

Avenida José Belloni entre Teniente Galeano y avenida General Flores (acera oeste).

Avenida Luis Alberto de Herrera, entre Gualeguay y el monumento a José Batlle y Ordóñez (acera oeste).

Colonia entre Arenal Grande y avenida Daniel Fernández Crespo (acera norte).

En rueda de prensa, el director de Movilidad de la IM, Germán Benítez, detalló en la tarde del pasado martes que la mitad de las 16 acciones tienen que ver con “mejoras en los esquemas de fiscalización —tanto del estacionamiento como del carril solo bus y de la fiscalización del estacionamiento en veredas—”, mientras que la otra con “ordenamiento y de adaptación”.

En ese sentido, el jerarca municipal señaló que la IM prevé corregir el estacionamiento en zonas con grandes densidades de tráfico de acuerdo con el sentido del flujo de los vehículos, así como también prohibir estacionar en la dirección de ingreso al Centro de Montevideo entre las 7:00 y las 14:00 y en la de salida de 14:00 a 20:00.

Además, la comuna capitalina cambiará el eje de las calles José Ellauri, Comercio y General Rondeau. “Vamos a hacer el corrimiento del eje para dar un sentido más de circulación en aquellos sentidos que son más intensivos”, precisó el jerarca.

La IM prevé cambios en la dinámica semafórica que pueden contribuir a reducir tiempos inactivos en los traslados nocturnos, sin perder condiciones de seguridad vial.

En ese sentido, también aumentará de 159 a 299 los cruces con planes nocturnos específicos, acortando tiempos de espera en cada ciclo semafórico. En ambos casos, las modificaciones se darán entre 23:30 y 05:30.

La comuna busca implementar las 16 medidas antes de que finalice el 2025, dijo Benítez.