Domenech tiene la “convicción de la inocencia” de Orsi y denuncia “no le parece verosímil”

Política

Montevideo Portal

El presidente y senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo este miércoles en diálogo con Canal 5 que “tiene la convicción de la inocencia” de Yamandú Orsi, luego de que se presentara una denuncia contra el precandidato del Frente Amplio por una presunta agresión a una mujer trans.

“Esto que está ocurriendo en el país es muy grave. Ya no es la primera acusación que se formula sobre la conducta sexual de una persona. Y, en este caso, luego de nueve años de sucedidos los hechos. No se advierte qué testigos hay. Es terrible porque desvirtúa la ética política. Rechazo este tipo de cosas. Me da la impresión de que, si transitamos por este camino, vamos por un desfiladero que nos lleva a una verdadera ciénaga”, apuntó Domenech.

A su vez, el legislador cabildante opinó que la versión de la denuncia “no le parece verosímil”.

“Nadie tarda nueve años en hacer una denuncia. Aun cuando no lo hubiese podido identificar en aquel momento, debió haber hecho la denuncia si había sido objeto de una agresión”, remató el senador.

Por su parte, el exministro de Defensa Javier García, que hace pocos días volvió a ocupar su banca en el Senado, recordó que atrás de lo trascendido hay “nombres, personas y familias”.

“Hay que ser muy respetuoso y cuidadoso. Está en la órbita de la Justicia y será allí donde se dirima. Estas cosas no deben politizarse”, afirmó García.

Montevideo Portal