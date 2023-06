Domenech sobre dichos de Ache: “Se busca comprometer a los ministros Bustillo y Heber”

Política

La Comisión de Constitución y Legislación sesionará este martes y tiene como tema principal el pedido de desafuero de Gustavo Penadés por parte de la fiscal que investiga la presunta explotación sexual de menores, Alicia Ghione. Sin embargo, las declaraciones de la ex vicecanciller Carolina Ache trajo consigo repercusiones y preguntas hacia los legisladores de los diferentes partidos.

Por ejemplo, uno de los consultados fue el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech. El cabildante dijo que le parece “muy serio” que una persona “reconozca que mintió” ante el Parlamento y el Senado.

En esta línea, aseguró que en su fuerza política consideran que “la solidaridad no puede llevar a falsear la verdad”, en referencia a los dichos de Ache, quien justificó su omisión de la información por “lealtad” al ministro del Interior y de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, tras los “lineamientos” que se habían fijado previo a la interpelación.

“Veremos cómo se dilucida el asunto”, dijo Domenech, quien agregó: “Evidentemente lo que se busca es comprometer a los ministros Bustillo y Heber, tendremos que ver cuáles son las explicaciones que ellos dan”, concluyó en declaraciones consignadas por radio Monte Carlo.

Colorado

El líder de Ciudadanos, Adrián Peña, también se refirió a los dichos de Ache en Desayunos Informales y afirmó que lo mencionado por la ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores “no es nuevo”.

“Ella mintió, omitió alguna información y, por tanto, actuó con cierta negligencia y esas fueron las razones por las cuales el sector le iba a retirar la confianza política. Eso no es novedad porque está demostrado en el caso de ella”, afirmó.

“Es decir, la información de que había una comunicación entre el subsecretario del interior y la ex vicecanciller se conoció en la interpelación, luego se conocen los chats, yo supe unos días antes porque ella me informó que los chats iban a ser públicos. Cuando conocemos el contenido de los chats queda evidente que lo que había dicho en el Parlamento no era lo que había pasado. Allí está claro y ella lo reconoce, entonces para nosotros no hay ninguna novedad. El sector actuó como debía actuar y estamos conformes con la decisión, hoy más porque ratificamos los hechos. Con respecto a su actuación, no hay ninguna duda”, agregó.

Finalmente, sobre la justificación y la “lealtad”, Peña expresó que “será atendible”, pero que no le corresponde “calificarla” porque analizan los “hechos objetivos”. “

“Ella justifica su error en esa lealtad y señala responsabilidades de otros. Con respecto a su responsabilidad no cabe ninguna duda y ha quedado ratificado. El partido seguirá atento. El tema está en la justicia penal, hay denuncias y seguirá el proceso judicial y eventualmente el partido actuará”, concluyó.