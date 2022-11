Domenech espera que Daniel Salinas “sea un jugador importante” en las elecciones de 2024

Política

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech aseguró este viernes que no le sorprendió el anuncio de salida del actual ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y aseguró que le “pareció bien” su retiro de la cartera porque lo van a “necesitar” para el 2024.

“Tengo que ser franco y decir que no me sorprendió. Yo sabía que Salinas estaba cansado, que había desplegado un esfuerzo importante durante la pandemia, de que él tiene un gran amor a su profesión y no me sorprendió. Hasta me pareció bien que se tomara un respiro porque a Salinas lo vamos a necesitar en el 2024”, comentó, en entrevista con Radio Sarandí.

Asimismo, agregó que espera que Salinas “sea uno de los protagonistas de las elecciones del 2024” en Cabildo Abierto y quieren “tenerlo fresco” para “integrar el equipo”, según dijo. También reconoció que el titular del Ministerio de Salud Pública no le disputa el liderazgo a Guido Manini Ríos, sino que, por el contrario, “lo complementa”: “Creo que es un complemento perfecto al liderazgo de Guido Manini”, indicó.

Para el futuro, Domenech contó que la fuerza política que integra está trabajando muy intensamente para elaborar un programa de gobierno para 2025 y “reclutar” profesionales que colaboren con ese nuevo proyecto de Cabildo.

“Un partido con aspiraciones de gobierno debe tener equipos técnicos importantes y nosotros vamos a elaborar un programa de gobierno para el 2025. Está trabajando Marcos Methol en ese tema con el apoyo de todos los conductores y figuras de primera línea en reclutamiento de profesionales y de acercarnos a la gente”, anunció.