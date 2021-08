Domenech dijo que el PN debe “adoptar correctivos correspondientes” a directora del Inisa

Política

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech se refirió este jueves a la situación que tiene enfrentados al Partido Nacional y su partido a raíz de los desencuentros que se generaron entre la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Rosanna de Olivera, y la directora nacionalista Sandra Etcheverry.

El senador aseguró que la actitud de la directora del PN es "absolutamente fuera de lugar" y "lamentó" su postura porque -según dijo- Cabildo Abierto "tuvo una posición más que contemplativa en esta materia" porque entienden que se le "faltó el respeto a Cabildo Abierto y a su líder", Guido Manini Ríos.

"Una circunstancia como esta me parece absolutamente inaceptable. Nosotros en otros casos, cuando ha habido una situación de esta naturaleza por un miembro de Cabildo Abierto que no es el presidente del organismo del que se trata lo retiramos", opinó en declaraciones consignadas por radio Monte Carlo.

"Honestamente, nosotros apostábamos a que esta persona cambiara de actitud, pero no solo no cambia de actitud, sino que sube la apuesta. Me parece que el Partido Nacional va a tener que tomar una medida porque Cabildo Abierto ha sido por demás colaborativo. Basta ver la actitud en la interpelación al ministro Heber, que las discrepancias que tenemos con el contrato apostamos a colaborar con la coalición y no nos parece posible que se nos falte el respeto al partido y a nuestro líder de esa manera", añadió.

"En definitiva, creemos que la señora Sandra Etcheverry tiene que cambiar rápidamente de actitud o sino el partido nacional tiene que adoptar los correctivos que corresponden en estos casos", dijo.

Consultado sobre los dichos de la directora del PN en Búsqueda, donde aseguró que "esta gente" les "está saliendo caro" a su partido (en referencia a Cabildo Abierto) y que "desconocen su trayectoria y cómo llegaron a los cargos que fueron impuestos".

El senador cabildante prefirió no entrar en detalle y aseguró que no vale la pena "desmenuzar las declaraciones". "Creo que Cabildo Abierto ha tenido una actitud más que positiva y sin Cabildo Abierto el Partido Nacional no hubiera triunfado, eso está más que claro.

"Así que creo que el aporte nuestro ha sido decisivo para que el PN llegara en una coalición al gobierno de la República, o sea que las declaraciones no se atienen a la verdad de hechos objetivos. Nosotros lamentamos que esta señora en vez de bajar el tono de sus cuestionamientos haya subido la apuesta. Me da la impresión de que el Partido Nacional tiene un problema a resolver", concluyó.