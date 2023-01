Domenech: “El Ejecutivo no reconoce que el país está mejor, en parte, gracias a Cabildo”

Política

El senador y presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, ve con buenos ojos la rebaja en los combustibles y el aumento del salario mínimo por encima de la inflación. Para uno de los referentes del socio multicolor, ese tipo de determinaciones influyen de forma positiva a la interna de la coalición, a la que espera darle continuidad de cara a las elecciones de 2024 generando más acuerdos entre los partidos que la integran.

De todas maneras, el legislador ha notado cómo en el último tiempo, por parte del Poder Ejecutivo, no se le ha dado el debido reconocimiento a Cabildo Abierto a la hora de comunicar algunas medidas. Esto también sucede en el Parlamento, según Domenech, quien puso como ejemplo dos proyectos de ley que no prosperaron gracias a la falta de votos del oficialismo.

Por otro lado, Cabildo Abierto prevé convencer al ministro de Salud, Daniel Salinas, para que vuelva al ámbito político-partidario y sea candidato en 2024 junto al senador Guido Manini Ríos. “Es un poco como los buscadores de talento de los jugadores de fútbol: hay que salir a buscar ese talento para incorporarlo”, consideró Domenech en entrevista con Montevideo Portal.

¿Cómo ve al gobierno luego de que salieron a la luz los casos Astesiano y Marset?

Me parece absolutamente exagerado haber pedido la renuncia del presidente [como la pidió Esteban Valenti], porque es claro que no tuvo otra responsabilidad que haber elegido mal. Pero no tuvo ninguna responsabilidad en las conductas delictivas que se comprobaron o que se intentan comprobar. Me da la impresión que se quiere centrar la atención política del país en dos eventos que son de naturaleza policial, cuando tenemos un país que tiene otros problemas: la educación, la vivienda, el trabajo, la seguridad social. Esto es el día a día del 90% de los uruguayos.

El Frente Amplio también pidió la renuncia de algún ministro. ¿Lo ve viable?

Se ha hablado mucho del cese o del desacuerdo con la gestión de [ministro del Interior, Luis Alberto] Heber. Lo cierto es que es una cartera complicada, difícil. En Uruguay ha crecido el narcotráfico y los delitos conexos a esto, sobre todo los homicidios. Hablando del tema en general, se adoptaron políticas equivocadas que vienen desde los gobiernos del Frente Amplio. También tenemos que decir que desde Cabildo Abierto entendemos que persisten durante el presente gobierno con la legitimación de la marihuana recreativa.

Además, ahora el secretario de la Junta Nacional de Drogas, el doctor [Daniel] Radío, anuncia con bombos y platillos que desearía fomentar el turismo cannábico. Bueno, yo no sé qué puede pasar en Uruguay si nos encontramos con una buena cantidad de esos 100.000 turistas disfrutando de los placeres del cannabis, conduciendo por nuestras calles y caminando por ellas sin consciencia de la responsabilidad que implica vivir en sociedad. Me parece una cosa de locos... Estamos en absoluta y total discrepancia con este tipo de política.

¿Cree que el gobierno se equivocó en otras políticas? Más allá de lo que refiere a la marihuana.

Yo creo que el gobierno comenzó bien el año, anunciando una rebaja de los combustibles. Cabildo se opuso a la política inicial que se impulsó desde el Poder Ejecutivo de desmonopolizar los combustibles, y esta política de rebaja hubiera sido inviable en un sistema de suministro desmonopolizado. O sea, yo creo que no se le ha reconocido suficientemente a Cabildo y, tengo que ser honesto, al Partido Colorado, que dentro de la coalición nos opusimos a esa política de desmonopolización. Quisiera saber qué opinan ahora los adoradores de la desmonopolización y del presunto libre juego de la oferta y la demanda, que no se da en ningún lado.

¿A Cabildo Abierto no se le reconoce los aportes positivos que han aportado?

Hay temas que me hacen acordar a esa película argentina, que trataba de otra cosa, pero tenía el título "De esto no se habla".

¿En qué casos?

En el proyecto sobre deudores que presentamos y volvió a comisión. Es incuestionable que en Uruguay hay un gran número de personas endeudadas. Se le ha permitido a los prestamistas cobrar intereses absolutamente desmedidos. En un país donde la inflación hace añares no supera el 10%, nosotros hemos visto intereses que superan el 200%. Yo creo que es un tema al que le tenemos que entrar; comprendo las ganancias de las instituciones financieras, pero bueno... todo tiene una medida.

¿No se le reconoce entonces a Cabildo?

En proyectos muy importantes no se nos quiere escuchar. Se prioriza el interés, por ejemplo, de las multinacionales forestales. Es como todo: está el viejo dicho de que la "codicia rompe el saco". Está bien, yo entiendo que las forestales tengan que ganar dinero, pero tenemos que buscar soluciones de equilibrio.

¿Se sienten cómodos dentro de la coalición?

Nos sentimos cómodos, sabiendo que no tenemos una visión completamente alineada con la del Partido Nacional, que es un poco el eje de la coalición porque tiene la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Me parece que lo hemos ayudado muchísimo al Poder Ejecutivo, que ahora se pone en la buena línea de subir el salario mínimo por encima de la inflación, bajar los combustibles y tomar una serie de medidas que demuestran que el Estado tiene que intervenir para establecer ciertos equilibrios.

De nuevo, ¿creen que eso se le reconoce públicamente por parte del gobierno a Cabildo Abierto?

Considero que el Poder Ejecutivo no nos reconoce que el país está mejor, en parte, gracias a Cabildo; también al resto de la coalición. Obviamente nosotros no estamos para que nos reconozcan los méritos, pero si lo hacen, mucho mejor. Si al país le va bien, creo que cumplimos el objetivo al crear el partido.

Ahí entra también nuestra capacidad de comunicar y de hablar con la gente. Por ejemplo, yo en estos días lo veía al ministro de Defensa [Javier García] hacer público el aumento que ha habido para el personal subalterno y los grados de oficial más bajos en las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que el ministro no dijo claramente, como hubiera deseado yo, que ese aumento se debe al pedido que hizo Cabildo Abierto.

¿Ha sido un tema de charla dentro del partido este tipo de situaciones?

Lo he comentado con algunos compañeros del partido. No voy a decir que orgánicamente el partido haya tomado posición respecto a eso, pero bueno... es notorio que esas cosas suceden.

De cara al 2024, ¿qué planes tienen para la coalición?

Tenemos que generar más acuerdos para todos los partidos que la integran. Acompañamos la iniciativa del Partido Colorado de tener un lema común para las departamentales y quién no diga para las nacionales; hay que verlo jurídicamente. El éxito de la coalición, en gran medida, va a depender del buen entendimiento que tengamos.

¿Se viene logrando el buen entendimiento?

Estas medidas de principio de año y la gestión del ministro [José Luis] Falero en el Ministerio de Transporte y Obras Pública, con la construcción de puentes y rutas, es algo muy importante. Eso genera mano de obra y el Uruguay necesita tener mejor comunicación. Tenemos una comunicación carretera muy centrada en Montevideo.

¿Van a insistir con Daniel Salinas como candidato?

La verdad que uno no puede ser pesado y asediarlo a Salinas. Vamos a dejarlo descansar un poco. Yo pienso que es un gran candidato: tenemos que apostar, que es un capital que, no solo Cabildo, sino el país entero no puede perder. He pensado cuánta gente hay acá en Uruguay que no asume responsabilidades políticas porque está mal vista, porque tiene el problema que uno se expone.

Más allá del tiempo de descanso, ¿lo van a tratar de convencer?

Y sí, sería muy importante. Es un poco como los buscadores de talento de los jugadores de fútbol: hay que salir a buscar ese talento para incorporarlo.

