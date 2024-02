Docentes de secundaria denuncian el “febrero más caótico” y problemas en elección de horas

Locales

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo emitió un comunicado este viernes en el que advierte que transita “el febrero más caótico en décadas”. Esta situación “probablemente implique enormes retrasos y problemas para poder empezar los cursos”, añadieron los educadores.

“La responsabilidad de esto es total y exclusiva de las autoridades”, apuntaron desde el sindicato.

Al respecto, ADES aseguró que desde que asumió la actual administración de gobierno denunciaron que se eliminó el carácter bipartito de las comisiones organizadoras de la elección de horas, “haciendo el proceso menos transparente y garantista”. “El año pasado advertimos que los plazos que se manejaban para la actualización de algunas listas haría muy difícil avanzar con la elección de horas en tiempo y forma. Y la realidad nos da la razón, estamos a 1º de febrero y por primera vez en cerca de 3 décadas no comenzó a elegir ningún/a profesor/a de docencia directa”, reza el texto, que tiene la fecha del jueves 1º pero que difundieron en redes este viernes 2.

La Dirección General de Educación Secundaria (DGES), perteneciente a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), había anunciado el pasado miércoles el calendario de elección de horas docentes para el año lectivo 2024, que comenzará a regir en los primeros días de este mes.

De esta manera, este “corrimiento de los plazos” —de acuerdo con el sindicato— en la elección de horas “dificulta a los docentes interinos” el poder elegir en febrero; según ADES, esa población es “cerca del 40%” del total de docentes y son “fundamentales para sostener en funcionamiento el sistema educativo”. “Luego de la elección de efectivos deben elegir practicantes, una nueva ronda de docencia indirecta, para finalmente tener la elección de interinos”, explicó la asociación de docentes de secundaria.

“Esto nos afecta laboralmente en varios sentidos. Aún no sabemos dónde vamos a trabajar, en qué niveles, horarios, etc. No podemos planificar nuestros cursos, ni organizar nuestras vidas. Además, si la elección de horas se realiza luego del 1º de marzo, muchos docentes van a cobrar varios días de menos por responsabilidad exclusiva de las autoridades”, denunció el sindicato.

Asimismo, esta situación también afectará al sistema educativo, alertó ADES. “Los y las secretarias de los liceos tendrán que realizar la confección de horarios en menos de un mes, cuando habitualmente lo hacen en dos o tres. Es probable, por tanto, que a la fecha de inicios de cursos aún no estén establecidos los horarios de las distintas asignaturas”, subrayaron los docentes.

Finalmente, ADES afirmó que continuará trabajando “intensamente para intentar generar garantías” a sus compañeros de trabajo “en este complejo proceso”.

“Esta administración ha comprometido seria e irresponsablemente el comienzo de cursos, haciendo que el mismo ya no pueda desarrollarse de manera mínimamente ‘normal’”, concluye el comunicado.

