Docente denunció “persecución” de autoridades a profesores y Felipe Schipani le respondió

Luego de acusar a Robert Silva de haber estado “de los dos lados del mostrador” cuando se tituló en el Instituto Normal Enseñanza Técnica (INET), el profesor de filosofía y docente de ética en la Universidad CLAEH (Centro Latinoamericano de Economía Humana) Pablo Romero García realizó otro hilo de Twitter en el que denunció una serie de “persecuciones” que, a su entender, “jamás vio un accionar sistemático y tan grave” contra docentes.

En ese sentido, recordó algunos casos como denuncias penales y la comisión investigadora que inició Felipe Schipani en el Parlamento por las faltas de los profesores sin justificación, con particular enfoque en la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).

El reciente asesor del propio Robert Silva continúo en su hilo de Twitter: “No sólo han sometido a profesores y profesoras al escarnio público con este proceder, no sólo han criminalizado y judicializado la actividad sindical (más allá de lo que la justicia decida, en situaciones que se van saldando a favor de los docentes), no sólo han dejado por fuera del proceso de construcción de la reforma educativa a la enorme mayoría de los docentes (y en particular a sus representantes, incluso a nivel técnico pedagógico) de los diversos subsistemas, sino que, nos enteramos ahora, somos vigilados, al igual que estudiantes”.

Romero consideró gravísima la situación y que estas cosas pasen porque profesores se manifiestan o toman medidas “absolutamente legales” en el marco de un estado de derecho que, a su entender, “está siendo violentado desde estas prácticas de espionaje que comprometen a todo el gobierno y colocan al cuerpo docente en un grado de indefensión extrema”. “La embestida es brutal”, concluyó.

La aparición de Schipani

Quien apareció luego en escena fue el diputado Schipani, quien encabezó la comisión investigadora en el Parlamento, y manifestó públicamente que le “sorprendía” la opinión del docente porque este había colaborado con él y lo apoyó con el trabajo de la investigación parlamentaria.

Además, publicó chats privados entre ambos que respaldan lo anteriormente firmado. En los chats, Romero envía una nota a Schipani de Marcel Slamovitz del año 2018 en la que el docente habla sobre el sindicato (por Fenapes) y habla de los “faltadores”. “(Minuto 5 en adelante”, señala el mensaje de Romero a Schipani.

En otra instancia, hace referencia a las exautoridades del Consejo de Educación Secundaria y sus responsabilidades por las faltas.

“Celsa Puente, que era la máxima autoridad del CES, la responsable final frente a toda la institución, termina tapando todo. Hoy es inspectora del CES. ¿No le cabe ninguna responsabilidad, como mínimo una investigación administrativa del propio Consejo del cual sigue formando parte? Es la ejecutora final de este grave acto de corrupción dentro de la administración pública. Y ahí sigue. Ojalá el informe de esta noche también ayude a que se tomen medidas”, escribió.

Sobre la publicación de los chats, Romero opinó que el diputado haya publicado estas conversaciones privadas sin su consentimiento para intentar descalificarlo “pinta de cuerpo entero” el accionar que sufren los docentes.

“No hay un tema de interés público en un accionar del diputado (estoy seguro de que, pese a discrepancias, Robert Silva, no se refería a este tipo de ‘acciones’) en donde simplemente se procede a violar mi privacidad para intentar descalificarme públicamente”, expresó.

Finalmente, Schipani volvió a escribir y le pidió al docente que se ponga de acuerdo con él mismo ya que hace meses pasaba información para la investigadora sobre Fenapes, pasaba información a la prensa (según Schipani) y que decía que habían cometido un acto de corrupción. “Me decías que siguiera adelante y ahora decís que lo que hice fue una persecución”, concluyó.

En democracia, jamás habíamos visto un accionar tan grave y sistemático contra docentes (sí, contra profesores y profesoras de nuestras aulas públicas, cual si fuesen delincuentes): denuncias penales, comisiones investigadoras en parlamento (con prejuzgamientos públicos) (HILO)?? pic.twitter.com/2doXd82ukN — Pablo Romero García (@Pabloromero74) February 6, 2023

Me sorprende tu opinión Pablo, siendo que colaboraste conmigo y me apoyaste en el trabajo de la Comisión Investigadora sobre las licencias irregulares de integrantes de Fenapes, como queda demostrado en estos mensajes que me obligás a divulgar. https://t.co/251lPTMO0g pic.twitter.com/0Fqe8cc5Fq — ???????????? ???????????????? (@FelipeSchipani) February 15, 2023

Que el diputado @FelipeSchipani haya publicado en esta red social, sin mi consentimiento, conversaciones privadas que mantuvimos para intentar descalificarme en relación a mis publicaciones respecto del título de Robert Silva pinta de cuerpo entero el accionar que venimos ?? — Pablo Romero García (@Pabloromero74) February 16, 2023

Vos tenés que ponerte de acuerdo con vos mismo.

Hace meses me pasabas información para la Investigadora sobre Fenapes, se la pasabas a la prensa, decías que habían cometido un acto de corrupción, me decías que siguiera adelante, y ahora decís que lo que hice fue una persecución. https://t.co/XvMt1qLe59 — ???????????? ???????????????? (@FelipeSchipani) February 16, 2023

