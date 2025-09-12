Doblete: nuevo robo piraña en farmacia de Montevideo Shopping saqueada el miércoles

Durante la pasada madrugada, un grupo de delincuentes irrumpió en una farmacia y perfumería dentro de Montevideo Shopping y perpetró en el lugar un robo piraña.
Como en la mayoría de los delitos cometidos bajo esa modalidad, los asaltantes se apoderaron de frascos de perfume importado, mercadería de alto valor, fácil de trasladar y vender.
Se trata del mismo comercio que, en la madrugada del miércoles, sufrió un robo de similares características. Al igual que en esa ocasión, los asaltantes rompieron la puerta de cristal blindado, que acababa de ser reparada.
En esta ocasión, sin embargo, las cosas no fueron sencillas para los ladrones. Según informara el noticiero Telemundo, la Policía interceptó rápidamente a los asaltantes y se produjo un enfrentamiento en el que los maleantes efectuaron al menos tres disparos contra sus perseguidores. En el lugar, se incautaron dos motos de los delincuentes y se recuperó parte de lo robado.
Asimismo, los agentes lograron detener a tres de los malvivientes, jóvenes de 14, 18 y 20 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]