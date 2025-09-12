Doblete: nuevo robo piraña en farmacia de Montevideo Shopping saqueada el miércoles

Policiales

Durante la pasada madrugada, un grupo de delincuentes irrumpió en una farmacia y perfumería dentro de Montevideo Shopping y perpetró en el lugar un robo piraña.

Como en la mayoría de los delitos cometidos bajo esa modalidad, los asaltantes se apoderaron de frascos de perfume importado, mercadería de alto valor, fácil de trasladar y vender.

Se trata del mismo comercio que, en la madrugada del miércoles, sufrió un robo de similares características. Al igual que en esa ocasión, los asaltantes rompieron la puerta de cristal blindado, que acababa de ser reparada.

En esta ocasión, sin embargo, las cosas no fueron sencillas para los ladrones. Según informara el noticiero Telemundo, la Policía interceptó rápidamente a los asaltantes y se produjo un enfrentamiento en el que los maleantes efectuaron al menos tres disparos contra sus perseguidores. En el lugar, se incautaron dos motos de los delincuentes y se recuperó parte de lo robado.

Asimismo, los agentes lograron detener a tres de los malvivientes, jóvenes de 14, 18 y 20 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.