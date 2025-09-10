Robo piraña en Montevideo Shopping: rompieron vidrios a martillazos y se llevaron perfumes

Policiales

En las últimas horas se produjo un nuevo robo en la modalidad conocida como piraña, delitos en los que un grupo de ladrones actúa con rapidez y se lleva mercadería de alto valor.

Según informara el noticiero Teledía, de Canal 4, ocho sujetos en cuatro motos ingresaron al centro comercial, al parecer por el estacionamiento, y rompieron a martillazos la puerta de una farmacia y perfumería. Una vez dentro, se apoderaron de 70 frascos de perfume de alto valor comercial.

Los asaltantes huyeron por donde vinieron, y dejaron en la escena las herramientas usadas para la efracción.

Policía Científica trabajó en el lugar. Ahora, las autoridades analizan los registros de las cámaras de vigilancia del shopping y de la zona, que son numerosas, en busca de información que permita dar con los malvivientes.