Robo piraña en Montevideo Shopping: rompieron vidrios a martillazos y se llevaron perfumes

En las últimas horas se produjo un nuevo robo en la modalidad conocida como piraña, delitos en los que un grupo de ladrones actúa con rapidez y se lleva mercadería de alto valor.
Según informara el noticiero Teledía, de Canal 4, ocho sujetos en cuatro motos ingresaron al centro comercial, al parecer por el estacionamiento, y rompieron a martillazos la puerta de una farmacia y perfumería. Una vez dentro, se apoderaron de 70 frascos de perfume de alto valor comercial.
Los asaltantes huyeron por donde vinieron, y dejaron en la escena las herramientas usadas para la efracción.
Policía Científica trabajó en el lugar. Ahora, las autoridades analizan los registros de las cámaras de vigilancia del shopping y de la zona, que son numerosas, en busca de información que permita dar con los malvivientes.
