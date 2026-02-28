Internacionales

Divulgaron contactos de emergencia para uruguayos por escalada de tensión en Medio Oriente

Montevideo Portal

Ante el agravamiento del escenario de seguridad en Medio Oriente tras los ataques sobre Irán y la posterior respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores difundió los canales de contacto y asistencia consular para ciudadanos uruguayos que se encuentren en la región o para familiares que, desde Uruguay, necesiten realizar consultas urgentes.

La información oficial incluye teléfonos de emergencia y correos electrónicos de las secciones consulares en países clave del área, así como un contacto directo en Montevideo para centralizar pedidos de ayuda. Según indicó Cancillería, los equipos consulares se mantienen activos y en coordinación permanente.

Desde Cancillería reiteraron la importancia de mantener comunicación con las representaciones diplomáticas, seguir las indicaciones de seguridad locales y contactar de inmediato a las autoridades uruguayas ante cualquier situación de riesgo.

En paralelo, el senador nacionalista Sebastián Da Silva señaló en su cuenta de X que recibió “las preocupaciones y angustias de familiares de uruguayos que están en la zona del Golfo Pérsico”, y que dichas situaciones fueron derivadas al director de Asuntos Consulares, Jorge Muiño, quien tomó contacto inmediato con los compatriotas.

Contactos de emergencia para uruguayos en Medio Oriente

Israel – Sección Consular en Tel Aviv

[email protected]

+972 55 989 30 89

Catar – Sección Consular en Doha

[email protected]

+974 50 31 61 53

Emiratos Árabes Unidos – Sección Consular en Abu Dhabi

[email protected]

+971 54 991 6664

Para consultas desde Uruguay

[email protected]

098 274 616

Montevideo Portal