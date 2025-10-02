Divorcio “exprés”: la solución que un “Poder Judicial pobre” pidió al Parlamento

Política

El Poder Judicial presentó ante el Parlamento una nueva modalidad “exprés” para simplificar el trámite de divorcio por sola voluntad y disminuir 10.000 audiencias al año. El proyecto fue presentado ante la Comisión de Presupuesto y de Hacienda por Juan Pablo Novella, secretario letrado del Poder Judicial.

El abogado planteó ante los legisladores que con la legislación actual si hay persona desea divorciarse por sola voluntad debe presentarse cinco veces ante un juez. Novella planteó que el proceso es repetitivo y burocrático. “Me va a decir eso otra vez, y yo le voy a decir otra vez lo mismo: ‘Vuelva en sesenta días y repítame lo mismo’”, dijo el jerarca del Poder Judicial.

En ese sentido, las autoridades judiciales plantearon que con la modificación del artículo 60/481 “las garantías van a ser exactamente las mismas”. Se prevé un proceso en el que va a estar un juez, pero se va a tomar una audiencia sola en vez de cinco.

Novella afirmó que esta modificación tendrá “un impacto” en la vida de los ciudadanos uruguayos, ya que podrán realizar el trámite de una sola vez. Además, el secretario del Poder Judicial dijo que esta nueva medida podría dar seguridad al sistema, ya que el hecho de que una persona tenga que repetir cinco veces el mismo argumento ante un juez podría generar “desacredito”.

Las autoridades judiciales estiman que la modalidad para divorcio podría bajar unas 10.000 audiencias al año. “En un Poder Judicial pobre, necesitamos de estos ajustes para que los jueces y las juezas se puedan dedicar a cuestiones quizás mucho más complejas que reiterar cinco veces la voluntad de una persona de quererse divorciar”, expresó el secretario general, según la versión taquigráfica del Parlamento.

“Para un Poder Judicial pobre es bueno que se alineen los astros porque vemos una esperanza de bajar toda esa cantidad de audiencias”, insistió Novella ante los legisladores.

El jerarca sostuvo, además, que en los casos de arrepentimiento en el trámite de divorcio por sola voluntad son casi nulos. El divorcio por sola voluntad requiere que un integrante de la pareja exprese su deseo de terminar su matrimonio ante un juez de familia.

Tal como informáramos, el gobierno de Yamandú Orsi incluyó en la Ley de Presupuesto, que ingresó al Parlamento esta semana, un artículo que busca simplificar el proceso de divorcio por sola voluntad de uno de los cónyuges.

En el punto 481 de la extensa norma, se sustituye el tercer numeral del artículo 187 del Código Civil (Ley N° 16.603).

Actualmente, para poder divorciarse de esta manera, es menester “haber transcurrido dos años de la celebración del matrimonio”. El Presupuesto elimina este requisito. Además, hoy en día se requiere realizar cinco audiencias, con un plazo de 60 días entre sí.

Luego de que el cónyuge solicitante comparezca “personalmente ante el Juez Letrado de su domicilio, a quien expondrá su deseo de disolver el matrimonio”, se fija la primera audiencia.

En esa instancia, se cita a ambos cónyuges para intentar la conciliación, “y se resolverá la situación de los hijos, si los hubiere, se fijará la pensión alimenticia que el otro cónyuge debe suministrar a quien ejerce efectivamente la tenencia de los hijos mientras no se decrete la disolución del vínculo y se resolverá sobre la situación provisoria de los bienes”.