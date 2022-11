Disminución de ventas a China provoca caída de exportaciones en octubre

Economía

Montevideo Portal

Las exportaciones de bienes en Uruguay —si se incluye zonas francas— alcanzaron los US$ 842 millones en octubre de 2022 y registraron una caída de 6% interanual. Esta reducción, según explicó Uruguay XXI, se dio principalmente por las menores ventas de carne bovina. En contraposición, las exportaciones de vehículos, arroz y lácteos crecieron.

El organismo informó que en el acumulado enero-octubre de 2022, las exportaciones con respecto al mismo período del año pasado tuvieron un crecimiento del 27% y totalizaron los US$ 11.262 millones. En el caso de la caída de las ventas al exterior de carne bovina, también hubo una disminución en la exportación subproductos cárnicos, celulosa y madera.

“Las exportaciones de carne bovina continuaron cayendo por cuarto mes consecutivo y totalizaron en U$S 186 millones, 28% por debajo de su valor interanual. El volumen comercializado en octubre de 2022 cayó 27%, comparado con octubre de 2021. Esto se explica, en gran parte, por un descenso de las exportaciones hacia China. El país asiático compró el 56% del total exportado de carne bovina en octubre de 2022, pero redujo sus compras 43% respecto a octubre 2021. Por el contrario, Estados Unidos registró un aumento del 55% interanual, al comercializarse US$ 29 millones en octubre de 2022. La Unión Europea también aumentó sus compras de carne bovina en 5%. En el acumulado anual, el valor exportado de carne bovina es de US$ 2.204, lo que hasta este mes presenta un aumento de 14% en comparación con lo exportado en el año pasado”, señala el informe de Uruguay XXI.

Por otra parte, mientras que en octubre de 2021 las colocaciones de subproductos cárnicos habían alcanzado los US$ 50 millones, este año llegaron a US$ 47 millones. China, destino del 30% de las exportaciones de subproductos cárnicos, redujo sus compras 45%. Hacia Estados Unidos, se exportó un total de US$ 19 millones, lo que representó un aumento del 141% interanual. En el acumulado anual, los subproductos cárnicos continúan registrando una variación positiva (7%), con una exportación total de US$ 397 millones.

Madera y celulosa

Las exportaciones de madera mostraron una reducción de 9%, debido exclusivamente a una caída de los volúmenes exportados. China e India, dos de los principales compradores en 2021, redujeron sus compras 87% y 43% respectivamente en comparación con octubre de 2021. El principal destino de este producto en octubre de 2022 fue Portugal, que superó en exportaciones a China, India y Estados Unidos. Este país, que adquirió casi US$ 4 millones en octubre de 2021, compró en octubre de este año US$ 14 millones (un total del 12% exportado de madera).

Las exportaciones de celulosa tampoco lograron superar a las de octubre de 2021. Las ventas del mes totalizaron US$ 117 millones, 4% por debajo de su valor interanual. De todas formas, el acumulado hasta la fecha es de US$ 1.438 millones, 17% más que lo exportado el año pasado.

Brasil volvió a ser el principal destino

En cuanto a los destinos, Brasil mantuvo su primer puesto en el ranking (posición que recuperó el mes pasado). Las exportaciones al país vecino totalizaron US$ 176 millones, 46% más que en octubre de 2021. Los cuatro principales productos vendidos en este mercado fueron lácteos, vehículos, malta y plásticos.

China permaneció en el segundo lugar del ranking. Este destino adquirió productos uruguayos por US$ 138 millones, 47% por debajo de lo registrado en octubre de 2021.

La Unión Europea fue el tercer destino de exportación en octubre de 2022, con ventas al bloque por U$S 73 millones. Estados Unidos ocupó el cuarto puesto y Argentina el quinto.

Montevideo Portal