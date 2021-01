Dirigentes del FA reaccionaron al cruce de declaraciones entre senadores nacionalistas

Política

Dirigentes del Frente Amplio reaccionaron al cruce de declaraciones que este lunes se dio entre tres senadores del Partido Nacional. Específicamente, los nacionalistas Jorge Gandini y Sebastián Da Silva respondieron con críticas a su correligionario Juan Sartori luego de que este asegurara que el gobierno tiene que tomar medidas para frenar los contagios de coronavirus.

"Se apostó a la libertad responsable. No alcanzó. Necesitamos políticas que garanticen la salud de todos y permitan sobrevivir a la gente. Actividades con riesgos deben ser canceladas e industrias afectadas deben ser apoyadas por subsidios, exoneraciones y todo lo necesario", expresó Sartori en Twitter, a lo que Da Silva respondió: "Juan, la distancia en la mirada te distorsiona la realidad. Esto no es Londres".

Por su parte, Gandini lanzó: "Estimado Juan Sartori, me enteré de tu preocupación y propuestas para la pandemia en Uruguay por Tuiter (sic). Quizás cuando retornes de tus vacaciones en Marbella le puedes contar a la Bancada de Senadores en qué consisten concretamente".

Ante este cruce, algunos dirigentes del Frente Amplio expresaron coincidencias con la propuesta de Sartori, mientras que otros reaccionaron al cruce de declaraciones entre los senadores blancos.

Por ejemplo, el senador Óscar Andrade dijo que el planteo de Sartori "es de abrumador sentido común". En este sentido, dijo que hay que "licenciar a la población de riesgo", "no exponer innecesariamente en actividades no esenciales" y "sostener económicamente la decisión".

El senador Daniel Olesker también coincidió con Sartori: "Sin duda la estrategia fracasó. Subsidiar actividades económicas en riesgo y renta básica para los impactados es el camino. El Frente Amplio propuso leyes minutas y propuestas en ese sentido. La llave la tiene el gobierno y es bueno que haya visiones diferentes en él".

A su vez, el diputado Gerardo Núñez comentó: "Si estará complicada la mano con la pandemia, que hasta un senador del gobierno sale a pedir medidas que se reclaman hace meses. El gobierno tiene que abandonar la soberbia y la autosuficiencia. Hay senadores que todavía no lo entendieron. Es hora de escuchar y abrir el juego".

Fueron dos los dirigentes frenteamplistas que reaccionaron al cruce de declaraciones en sí. El exconsejero de Primaria Pablo Caggiani dijo que "el nivel del Senado oficialista en Uruguay apena". "En el momento más duro de la pandemia, sin vacunas y haciendo este papelón donde parece que hay playas que sí y playas que no. Son gobierno, hay pandemia, ollas populares y gente sin trabajo, un poco de decoro al menos...", pidió.

El ex subsecretario de Economía y Finanzas Pablo Ferreri, por su parte, expresó: "Podría ser hasta gracioso. Pero no, no lo es, porque son gobierno y hay una pandemia global que no para de crecer en Uruguay. Así que no, no es gracioso, en realidad es muy preocupante".

