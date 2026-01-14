Dirigente del taxi pide que Intendencia de Canelones licite qué apps de pasajeros se usen

Locales

La Junta Departamental de Canelones aprobó, el pasado martes 13 de enero, la habilitación para que empresas de transporte de pasajeros —entre ellas las reconocidas Uber o Cabify— puedan operar en el departamento.

La moción fue aprobada con 18 votos en 31, es decir, con el apoyo del oficialismo. Sin embargo, durante la sesión hubo episodios de debate entre los ediles y los conductores quienes, desde las barras de la Junta, mostraron su desaprobación a la medida.

En este marco, Fabián Andrade, dirigente de la Gremial Única del Taxi, señaló a Montevideo Portal que presentará a la división de Tránsito de la Intendencia de Canelones una iniciativa para que la comuna haga una licitación de las aplicaciones. “La que cobre el menor canon al trabajador y pague el mayor canon a la Intendencia sea la que se quede con el mercado”, apuntó.

“¿Yo por qué le voy a dar el mercado, por ejemplo, a Uber y Cabify? ¿Qué tienen, coronita? Cuando sabemos que ellos, lo único que hacen, es distorsionar el mercado”, cuestionó el también edil colorado de Canelones, y remarcó que hay otras posibilidades además de esas dos.

Asimismo, reconoció que no tiene por qué ir todo para una única plataforma, aunque que haya “más de tres” operando en el departamento “no tiene sentido”, consideró. “Las dos aplicaciones que cobren menos y paguen el mejor canon a la IDC se quedan con el mercado de Canelones, ¿por qué tienen que tener nombre y apellido?”, insistió Andrade.

