Canelones votó habilitar aplicaciones de pasajeros; dueños de taxi gritaron en las barras

La Junta Departamental de Canelones votó este martes 13 de enero la aprobación para que empresas de transporte de pasajeros —entre ellas, la reconocida Uber— puedan operar en el departamento.

Las aplicaciones ya operan en Montevideo y Maldonado desde hace algunos años. Ahora, el departamento buscó “adaptar su sistema de movilidad a las nuevas realidades tecnológicas y sociales en el marco de políticas públicas orientadas a la modernización del transporte”, según reza el proyecto de ley departamental, al que accedió Montevideo Portal.

El proyecto fue finalmente aprobado sobre las 20:50 de este martes, con 18 votos a favor y 13 en contra; es decir, salió con mayoría del oficialismo, mientras que la oposición no lo acompañó.

No obstante, durante el debate entre los ediles se generó un momento de tensión entre los curules y quienes estaban en las barras.

La edila frenteamplista Carmen Valdeolivas hacía uso de la palabra y, al hablar de los sueldos “muy bajos y paupérrimos” que cobran los empleados de los taxis, los propietarios de los vehículos estallaron y comenzaron a gritarle. “Nunca en mi vida, como dirigente sindical, vi trabajadores peleando en contra del trabajo de otros trabajadores”, continuó, lo que provocó más reacciones.

“Estamos peleando contra vos, no contra los trabajadores” y “no metas a los trabajadores” son algunos de los gritos que se alcanzaron a escuchar desde los micrófonos, según se observó en la transmisión en vivo de la sesión.

A continuación, se pidió pasar a un cuarto intermedio de 10 minutos, pero los micrófonos quedaron abiertos, por lo que se pudo seguir escuchando la discusión.

“Lo único que falta, llamar a la policía”, grita una voz masculina. “¡Qué vas a ser dirigente sindical, no sos dirigente sindical!”, vocifera enseguida después.

La discusión a viva voz continúa durante un minuto más, hasta que los micrófonos se silencian finalmente.

Raúl Detomasi, edil nacionalista, dijo a Montevideo Portal que los legisladores departamentales de la Coalición Republicana promovieron que se aplace la votación hasta la próxima sesión, con la intención de recibir a los dueños de los taxis para que “planteen lo suyo”.

“Tanto apuro no hay”, sintetizó el edil de la oposición.



