Dirigente de AEBU sostuvo que abandono del MEC era "medida que ya estaba tomada"

Política

Montevideo Portal

El integrante del consejo central de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), Martín Ford, se refirió a la salida del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de un espacio que le concedían a la cartera en Young, Río Negro.

Según relató a la radio Impacto FM de Fray Bentos, en realidad el edificio no estaba cedido, sino que funcionaba en régimen de comodato parcial entre ambas partes, pero el sindicato bancario siempre fue dueño de la propiedad. "Allá por el 2008 (el MEC) solicitó el local nuestro de tres a seis meses, porque tenía que ubicar este centro. Nosotros estuvimos de acuerdo en aquel entonces en prestar parte de nuestro local; digo parte porque siempre hubo una parte del local que fue del sindicato en la cual utilizamos —con mayor o menor frecuencia, según la realidad del sindicato— pero la cual siempre nos hemos reunido y hemos usado como sindical", manifestó Ford.

De esta manera, recalcó que funciona "sin ningún problema" desde hace 13 años; AEBU incluso ha puesto ya "distintos carteles sindicales" y "no había surgido" un episodio como este.

Corte al diálogo

En esta línea, el integrante del consejo central de AEBU detalló que desde noviembre están en conversación con las autoridades correspondientes para hacerle modificaciones al acuerdo original. Además, indicó, los trabajadores del sindicato de Young "reclamaban que cada vez tenían menos posibilidades de usar el local" porque "estaba casi todo ocupado por" el Centro Educativo de Capacitación y Producción (Cecap).

"Al principio el acuerdo era que se hacía cargo el Estado de los consumos, porque nunca se cobró ningún tipo de alquiler, fue de forma de comodato el préstamo. Pero desde 2020 los consumos y demás (agua, luz, teléfono) los está pagando el sindicato. Por tanto, tuvimos contacto con la gente del MEC pidiéndoles firmar un documento donde nosotros extendíamos el comodato en estas condiciones, siempre como comodato parcial, porque nosotros no pensábamos quedarnos sin local en Young", explicó Ford. En este momento de negociación, en el que no conseguían llegar a un acuerdo con el MEC para extender el comodato, el sindicato de AEBU emitió "una orden" para "vestir" las 20 seccionales del país "con el color rosado por la lucha que tenemos por delante para la anulación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC)".

En este marco fue que el Ministerio de Educación decidió retirarse del local de AEBU. Esto sorprendió a los sindicalistas, sobre todo cuando, justamente, se estaba "intentando resolver el tema". A esto se le suma, profundizó Ford, que se "enteraron" que en el presupuesto municipal hay "una suma muy de dinero que está bajo el rubro Cecap–Young", cuando al sindicato se le planteó que "no hay dinero".

Por todo esto, el sindicato bancario considera que la retirada del ministerio era "una medida que ya estaba tomada" y, en realidad, la pancarta a favor de la derogación de los 135 artículos de la LUC "se usa como una excusa".

A su vez, Ford aclaró que la colocación de la pancarta no fue un acto planeado con la intención de que el Cecap se fuera. "Los compañeros pusieron lo que hemos pedido que pongan en todos los locales, lo hicimos con la intención de usar nuestro local sindical", reafirmó. No obstante, reconoció que se "debería haber previsto", ya que se, cuando se pidió a todos los locales que colocaran algo rosado, no repararon en que uno de ellos "era el que tenía justo el centro educativo". Puede haber perjudicado también, opinó, el receso de clases, ya que los trabajadores del centro educativo "podrían haber advertido" a los de AEBU.

Montevideo Portal