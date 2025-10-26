Directorio del Partido Nacional recibirá a García y Castaingdebat para tratar caso Cardama

Política

El directorio del Partido Nacional tratará este lunes la polémica sobre la denuncia civil y penal del Estado por la garantía del contrato con el astillero español Cardama por más de US$ 92 millones por dos patrullas oceánicas.

Según informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron desde el órgano partidario a Montevideo Portal, recibirán a los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat, quienes ocuparon el cargo durante la presidencia de Luis Lacalle Pou.

El viernes, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, presentaron ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia contra Cardama.

La polémica se generó después de que el astillero español incumpliera con los plazos de la garantía de fiel cumplimiento, por la que tenía 45 días después de firmado el contrato, que se concretó el 15 de diciembre de 2023, cuando Lacalle Pou era presidente y García ministro de Defensa.

La empresa española era la encargada de construir dos patrullas oceánicas de 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga e iban a ser entregados a la Armada Nacional, que los utilizaría para “el cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país”.

