Directorio de CAF aprobó préstamo de US$ 130 millones para construir represa de Casupá

Montevideo Portal

El director de OSE, Pablo Ferreri, confirmó que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) “aprobó formalmente” el préstamo destinado para la construcción de la represa de Casupá, en Florida.

Así, el organismo financiero internacional aportará US$ 130 millones para este proyecto, de acuerdo con Ferreri.

“Sin dudas un hito importante para poder avanzar en una obra imprescindible para asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana”, reflexionó el jerarca a través de su cuenta de X.

Tal como informáramos, el cronograma tentativo marca el inicio de las obras en el primer trimestre de 2027.

La iniciativa consiste en varias obras. En primer lugar, una presa sobre el arroyo Casupá, afluente del río Santa Lucía, hecha con hormigón compactado con rodillo con una altura máxima de aproximadamente 30 metros. “La aportación media anual de la cuenca es de 380 hm³/año, de los cuales la demanda para abastecimiento se estima en unos 21 hm³/año”, expresa el llamado para la precalificación de empresas interesadas en ejecutar la construcción de una presa sobre el arroyo y demás obras anexas.

También se prevé construir un aliviadero de labio fijo, una toma de agua, un desagüe de fondo y un canal de desvío.

Se realizarán además obras viales “correspondientes a las actuaciones necesarias para la mejora y adecuación de los caminos existentes y la construcción de nuevos caminos para reposición de accesos a predios afectados por el embalse, dotándolos de condiciones adecuadas para su uso”.

Por último, se prevén obras anexas y otras actuaciones que “resulten necesarias para garantizar la correcta ejecución” del proyecto. Estas incluyen, entre otras, el sistema de auscultación y control de la presa, así como también la elaboración y ejecución del Plan de Gestión Ambiental y Social en etapa de construcción y llenado del embalse.

