Directora del Servicio Secreto de EE. UU. renunció tras críticas por el atentado a Trump

La hasta ahora directora del Servicio Secreto estadounidense, Kimberly Cheatle, dimitió este martes tras las críticas suscitadas por los errores en la seguridad del mitin en Butler (Pensilvania) en el que el expresidente Donald Trump (2017-2021) sufrió un intento de asesinato.

La cadena NBC adelantó, citando a tres fuentes familiarizadas con el tema, que la renuncia se produjo después de varios llamamientos de los legisladores para que renuncie. Precisamente ayer lunes, Cheatle compareció en un comité de la Cámara de Representantes y afirmó que el intento de asesinato al expresidente supuso el “mayor fallo operativo” de la agencia “en décadas”.

Cheatle asumió “la responsabilidad completa” del lapso en “seguridad” de su agencia y aseguró que coopera con las investigaciones en curso sobre el atentado.

La oposición republicana había pedido la renuncia de Cheatle, al frente de la agencia encargada de la seguridad de Trump.

BREAKING: Secret Service director Kim Cheatle is resigning after getting grilled on Capitol Hill yesterday according to Fox News.



Cheatle, who failed to keep a president safe, took 10 days to come to this decision.



The decision comes after Rep. Nancy Mace moved to force a… pic.twitter.com/WpHc0o13vz