Trump fue evacuado de evento por agentes del servicio secreto tras escucharse disparos

El candidato estadounidense por el Partido Republicano Donald Trump fue evacuado del escenario durante un mitin de campaña este sábado en el estado de Pensilvania, al noreste de Estados Unidos, luego de escucharse aparentes disparos, de acuerdo con periodistas de AFP.

El expresidente estadounidense fue visto con sangre en su oreja derecha mientras era rodeado por agentes del servicio secreto, quienes lo escoltaron fuera del escenario, mientras Trump levantaba un puño ante una multitud de sus partidarios.

Las autoridades han confirmado que el lugar se ha declarado “escena de un crimen” y una ambulancia evacuó al exgobernante (2017-2021). Minutos después, el dirigente republicano aseguró encontrarse “a salvo”.

El del sábado era el último mitin de Trump antes de la convención republicana en la que será nominado oficialmente como candidato del Partido Republicano contra el presidente demócrata, Joe Biden, en las elecciones de noviembre.

Según la Casa Blanca, Biden recibió "información inicial" de lo ocurrido.

El video del hecho rápidamente se viralizó en redes sociales (ATENCIÓN: las imágenes pueden herir la sensibilidad).

DONALD TRUMP JUST GOT SHOT AT! pic.twitter.com/nLW6no33ZL