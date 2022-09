Directora de Secundaria anunció que “no se van a permitir” las ocupaciones de estudiantes

Locales

¡Acá no!

Montevideo Portal

La directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, anunció esta tarde que se impedirán las ocupaciones por parte de estudiantes en los centros de estudios porque “las autoridades legítimamente son el equipo de dirección que debe garantizar el derecho de todos, de los estudiantes a estudiar, de los no docentes a trabajar y de los docentes a dictar clase”, dijo a El País.

Asimismo, la jerarca informó que la medida cuenta con la aprobación del Consejo Directivo Central (Codicen). "Queremos que la población entienda que la ocupación de centros educativos no es lícita, que entienda que debe mandar a sus hijos a estudiar, queremos que los profesores y los no docentes pueden ir libremente a trabajar, y queremos garantizar los derechos de la mayoría, por lo cual no hay posibilidad de ocupar centros”, manifestó.

En tanto, ante la posibilidad de que las ocupaciones continúen, indicó que se actuará “de acuerdo a lo que determina la normativa”. “Llamaremos al Ministerio del Interior y se procederá al desalojo correspondiente", precisó.

Por su parte, el dirigente sindical de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, Walter Fernández, dijo a Montevideo Portal que no descarta que continúen las ocupaciones. Si bien no se tomó una decisión, indicó que “hay programadas algunas ocupaciones para mañana” miércoles.

“Puede existir la posibilidad de que se siga ocupando, pero queda a consideración de cada asamblea liceal. No podría asegurar qué van a hacer los núcleos, porque eso depende de cada núcleo sindical de cada liceo”, señaló.

Movida estudiantil

Como informamos ayer, estudiantes quisieron ocupar el liceo Nº 3 de Montevideo, Dámaso Antonio Larrañaga, pero inspectoras lo impidieron.

En la mañana de este lunes “las y los estudiantes" le comunicaron a la dirección de la institución su “intención de ocupar el liceo”. En tanto, las autoridades pidieron a los alumnos que esperaran hasta comunicar “el hecho a Inspección”.

Entrada la mañana, las inspectoras Fabiana Corcino y Cristina Dasque se hicieron presentes en el liceo y “solicitaron entrevistarse con dos delegados estudiantiles”.

Ante esto, estudiantes solicitaron a las funcionarias que “salieran a informar al gremio estudiantil, que aguardaba en el hall y que se mostró en todo momento abierto al diálogo”.

Según comunicado emitido por el gremio, las inspectoras se retiraron del liceo “por la puerta de atrás, negándoles la posibilidad de diálogo a las y los estudiantes” y antes de su partida intimaron a la dirección del centro a “informar a estudiantes y funcionarios” que “no se puede ocupar y que el liceo se encuentra en ‘normal’ funcionamiento”.

