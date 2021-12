Director de Convivencia aclaró a gremio de transportistas que “no se puede cortar calles”

Política

Montevideo Portal

Este viernes la Policía reprimió con disparos de munición no letal una manifestación de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) frente a la terminal de Tres Cruces, que impedía el normal tránsito de los ómnibus por la calle.

La respuesta de la Policía generó la crítica de parte de sindicalistas y políticos del Frente Amplio. “No sé puede movilizar ahora?? Cuál fue el motivo para disparar?? La LUC en plena aplicación”, publicó Martín Pereira, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT en su cuenta de Twitter. “¿Esta es la nueva policía? ¿La que reprime manifestaciones de los trabajadores? ¿Dónde están los negociadores policiales que evitaban este tipo de situaciones?”, se preguntó por su parte el senador Charles Carrera en la misma red social.

El director de Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, informó que mantuvo una comunicación con representantes de Unott y mantendrá una reunión el lunes al mediodía.

“Me llamó la gente de Unott para tener un encuentro, para charlar sobre lo que había pasado hoy. Estuvimos conversando y yo me voy a reservar [lo que hablamos], salvo que yo le aclaré que el tema de los cortes no está permitido”, dijo González a Montevideo Portal.

El artículo 468 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) declara “ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público”.

“Nosotros tenemos una muy buena relación, por distintas líneas de ómnibus, por [el programa] Bus Seguro tengo una relación muy fluida, y le dije que nos juntamos sin problemas y charlamos”, agregó el director de Convivencia.

González acordó con el representante del gremio reunirse el lunes a las 12.30 en el Ministerio del Interior, con el subdirector nacional operativo de la cartera, Jorge Berriel, y con el jefe de Policía de Montevideo, Mario D’Elía, con la finalidad de “coordinar las reglas de juego para este tipo de hechos, partiendo de la base que no se puede cortar las calles”.

El director de Convivencia destacó la cordialidad de la conversación mantenida con el representante sindical.

Un herido

Por su parte, Juan Arellano, representante del sector de transporte interdepartamental de la Unott, dijo a Montevideo Portal que “hay un compañero que le dieron un tiro en una pierna y a otro le rompieron el pantalón” y que la policía usó “municiones de goma”.

“Los compañeros hicieron la movilización y se ve que en algún momento se trancó la marcha, cuando estaban pasando frente a la torre [de control], y la Policía, según dijeron, tenía orden de no dejar cortar [el tránsito]. Pero no estaban cortando; o sea, detuvieron la marcha”, agregó.

“Ahí hubo una discusión y terminó en que ellos hicieron un disparo. Después fui a hablar con la Policía y les dije que si el disparo era de goma, tendrían que haber disparado para arriba. Me habían dicho que era con pólvora solo, pero el compañero no se puede lastimar la pierna solo con pólvora, y nosotros no vamos a torturar a un compañero para decir que lo atacaron”, dijo Arellano, que no se encontraba en el lugar en el momento de los disparos, sino que estaba en otro sector de la terminal.

“Es una locura tirar eso, porque si le llega a pegar en el ojo, pierde la vista. Se ve que tiraron con goma”, aseguró.

Por otra parte, la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús (Anetra) había emitido un comunicado este miércoles para asegurar que “la conectividad se mantendrá con normalidad” para los usuarios de transporte público “en una época del año tan importante todos”.

Trabajadores del Transporte Interdepartamental movilizados, fueron reprimidos con balas de goma por la policía.

No sé puede movilizar ahora?? Cual fue el motivo para disparar?? La LUC en plena aplicación. pic.twitter.com/PFvSk0RrTy — Martin Pereira ???? (@MartinPITCNT) December 10, 2021

Montevideo Portal