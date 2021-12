Policía reprime con disparos protesta de trabajadores del transporte en Tres Cruces

Locales

"La Policía, según dijeron, tenía orden de no dejar cortar. Pero no estaban cortando; o sea, detuvieron la marcha”, dijo dirigente gremial.

Montevideo Portal

La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) realizó este viernes una protesta a las afueras de Tres Cruces que generó la respuesta de la Policía, que usó munición no letal para evitar que el tránsito se interrumpa.

“Hay un compañero que le dieron un tiro en una pierna y a otro le rompieron el pantalón. Usaron municiones de goma”, informó Juan Arellano, representante del sector de transporte interdepartamental de la Unott, a Montevideo Portal.

“Los compañeros hicieron la movilización y se ve que en algún momento se trancó la marcha, cuando estaban pasando frente a la torre [de control], y la Policía, según dijeron, tenía orden de no dejar cortar [el tránsito]. Pero no estaban cortando; o sea, detuvieron la marcha”, agregó.

“Ahí hubo una discusión y terminó en que ellos hicieron un disparo. Después fui a hablar con la Policía y les dije que si el disparo era de goma, tendrían que haber disparado para arriba. Me habían dicho que era con pólvora solo, pero el compañero no se puede lastimar la pierna solo con pólvora, y nosotros no vamos a torturar a un compañero para decir que lo atacaron”, dijo Arellano, que no encontraba en el lugar en el momento de los disparos, sino que estaba en otro sector de la terminal.

“Es una locura tirar eso, porque si le llega a pegar en el ojo, pierde la vista. Se ve que tiraron con goma”, aseguró.

Telemundo registró imágenes que muestran a un policía disparando hacia el asfalto en la calle, lo que genera la dispersión de la protesta mientras un ómnibus intenta salir de la terminal.

El artículo 468 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) declara “ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público”.

Reprimieron trabajadores del transporte interdepartamental, un hecho grave. En el medio de la movilización por la recuperación salarial y la defensa de los puestos de trabajo, se les aplicó la #luc y hubo represión. Nuestra solidaridad. Tres cruces, mdeo Uy. 10/12/21 #liberarce pic.twitter.com/DUV9k8W4MF — Periódico Liberarce (@LiberarceUY) December 10, 2021

La manifestación

La protesta se da por condiciones laborales.

La Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús (Anetra) emitió un comunicado este miércoles para asegurar que “la conectividad se mantendrá con normalidad” para los usuarios de transporte público “en una época del año tan importante todos”.

Según Anetra, el sector interdepartamental de transporte de pasajeros cerró el 7 de diciembre la novena ronda de negociación colectiva y se llegó “a un acuerdo por mayoría con vigencia hasta el 1° de julio de 2023”.

“Los trabajadores agrupados en la Coordinadora del Interdepartamental desconocen lo pactado, y anuncian medidas y movilizaciones para los días 10, 17 y 23 de diciembre de 2021. Las medidas que se anuncian son absolutamente contrarias a la ley 18.566 y obedecen a la falta de criterio de un grupo de trabajadores que solo pretende dañar al sector y a sus usuarios, con un alto grado de insensibilidad hacia la población que necesita de los medios de transporte públicos para su movilidad, y actuando de espaldas a una realidad muy visible para todos. Es un claro ejemplo de la forma de vaciar de contenido a los Consejos de Salarios”, aseguró Anetra en el comunicado del miércoles.

Montevideo Portal