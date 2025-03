Dirección de Migraciones fue hackeada; se filtró información de 15 mil solicitudes de visa

La Dirección de Migraciones del Ministerio del Interior sufrió una filtración de datos con información sobre solicitudes de visa para entrar a Uruguay.

El hecho fue reportado por Birmingham Cyber Arms, compañía dedicada, entre otros servicios, a la detección de filtraciones de datos, que ya ha advertido varias filtraciones de organismos estatales uruguayos en los últimos meses.

La filtración tendría datos sobre cerca de 15 mil solicitudes de visa, que incluyen “nombres completos, detalles de pasaporte e identificaciones fotográficas de personas en todo el mundo”.

También incluyen, presuntamente, “números de teléfono, direcciones, empleos, lugares de nacimiento, etc.”.

Según dijeron desde el Ministerio del Interior a Montevideo Portal, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) está trabajando en el caso.

La semana pasada, el Ministerio de Desarrollo Social fue hackeado con un ciberataque que filtró nombres, cédulas de identidad y otros datos de la red interna de la cartera sobre cientos de uruguayos.

También fue hackeada la web de Buquebús, donde publicaron una fotografía del presidente de la República, Yamandú Orsi.

La página web de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) también fue víctima de un ataque y se publicó no solo la foto, sino también el número de teléfono del mandatario.

