Ahora le tocó al Mides: hackers filtraron información de cédulas de cientos de uruguayos

El Ministerio de Desarrollo Social es el más reciente organismo del Poder Ejecutivo en ser víctima de un ataque cibernético, al haber sido hackeado este miércoles.

Según informó la web Birmingham Cyber Arms, se filtraron nombres, cédulas de identidad y otros datos de la red interna de la cartera acerca de cientos de uruguayos.

Desde el Mides comunicaron que “se recibió la notificación de un incidente de seguridad que implicó exposición de información”. Así, en conjunto con el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERTuy), “se está trabajando en su investigación y dando seguimiento a los protocolos establecidos” por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), indica el texto difundido.

“Desde la Dirección General de Secretaría del ministerio se procederá a dar cumplimiento a la normativa vigente con respecto a la protección de datos personales definida por la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (Urcdp) y se actualizará la información de acuerdo al avance de las etapas de la investigación”, finaliza el comunicado del Mides.

Se trata del tercer ciberataque en tres días: este mismo miércoles hackearon la web de Buquebus y publicaron una fotografía del presidente de la República, Yamandú Orsi; el lunes, en tanto, la página web de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) fue la víctima, y se publicó no solo la foto sino también el número de teléfono del mandatario.

?? New #cybercrime intelligence.



???? #Uruguay: TA shared 264 internal documents and 275 national ID scans from MIDES.



?? #ThreatIntelligence: @criminaalmambo.https://t.co/Cyb58l5GlI