Diputados volvieron a postergar la votación de la Comisión Investigadora por María Dolores

La Cámara de Diputados volvió a rechazar la creación de una Comisión Investigadora por la compra que realizó el Instituto de Colonización de la estancia Maria Dolores. Los legisladores ya habían dado el voto negativo en otra ocasión; ahora se deberá decidir en febrero.

Este miércoles se desarrolló la última sesión extraordinaria de la Cámara baja, donde unos de los temas a tratar era la decisión sobre la creación de la comisión para investigar el proceso de la compra de Maria Dolores.

El pasado 2 de setiembre, con los votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto, la creación de la comisión fue trasladada para este miércoles.

Ante esto, este miércoles se desarrolló la sesión, en la que nuevamente se decidió postergar la votación, ya que de manera unánime, el plenario opto por la medida.

La bancada Vamos Uruguay del Partido Colorado presentó un pedido para conformar la comisión en la Cámara de Representantes por la compra realizada por el Instituto Nacional de Colonización.

