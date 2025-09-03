FA votó con Cabildo y coalición dice que “no están dispuestos a investigar” María Dolores

Política

La Cámara de Diputados rechazó anoche la conformación de una Comisión Investigadora por la compra de la Estancia María Dolores, y aprobó una moción presentada por Cabildo Abierto con votos del Frente Amplio para aplazar el tratamiento del debate hasta el martes 9 de diciembre, luego de la discusión del proyecto de ley de Presupuesto.

La votación sobre la moción que planteaba aplazar la definición fue por 50 votos afirmativos a 49 negativos.

La sesión tuvo duros cuestionamientos del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente a la postura de Cabildo Abierto, al que señalan por una posible alianza con el oficialismo en el marco del Presupuesto.

El nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo que se le planteó a Perrone votar la conformación de la comisión y que en los hechos el tratamiento del tema fuera luego de la discusión presupuestal, alrededor del 20 de octubre. “Un partido de gobierno que dice que quiere dialogar con la oposición, pero que cuando se plantea algo como una comisión investigadora opta por patearla para adelante, para ver qué pasa. Si uno apela al diálogo, las chicanas y los vericuetos no son un buen aliado”, sostuvo.

Perrone le respondió que su palabra “sigue estando” y que “es un tema de no contaminar la principal discusión política que tiene el país”.

Conrado Rodríguez dijo que “querer aplazar este tema lo único que hace es manifestar quiénes está dispuestos a investigar y quiénes no están dispuestos a investigar”.

En otra de las respuestas, Perrone dijo: “Yo miro para enfrente, para los costados, y está lleno de abogados. Ninguno agarra esto y va para Fiscalía. La culpa es de Perrone y de Cabildo Abierto ¿Por qué no se juntan todos y van todos a Fiscalía con todas las pruebas que tienen?”.

Luego, el diputado Gerardo Sotelo del Partido Independiente señaló “una estrategia que tiene de rehén al oficialismo, y por supuesto que tiene de rehén a la oposición”. “Es decir, estamos de rehenes de una estrategia política, que sería legítima si fuera transparente”, dijo, y señaló que no han ido a Fiscalía debido a que el propósito de la investigadora era determinar si habría pruebas suficientes para una eventual denuncia.

“Es evidente que el oficialismo está siendo llevado a un lugar incómodo innecesariamente. Hoy podríamos estar votando a favor o en contra de una investigadora. Y lo que estamos viendo es que por una estrategia parlamentaria para la consideración de la Ley de Presupuesto tendremos que hablar hoy de María Dolores, hablar en diciembre, y volver a hablar en marzo, porque damos por descontado que Cabildo Abierto dará los votos para aprobar la investigadora”, agregó.

El colorado Felipe Schipani, en tanto, señaló una “clara maniobra dilatoria” y se refirió en sala a “la historia del Caballo de Troya”. “Aquí en esta Cámara tenemos nuestro Caballo de Troya, que parece ser un gran opositor pero que adentro tiene votos del oficialismo”, señaló.

Por su parte, Rodrigo Goñi dijo que existen “indicios de corrupción” y que el “mal olor” va “a perseguir acciones que se van a suceder en el Presupuesto”.

Tras varios idas y vueltas, la coordinadora de la bancada frenteamplista, Ana Olivera, respondió a los señalamientos, dijo que el Presupuesto es “el tema sustantivo de discusión” hasta fin de año, se refirió a eventuales negociaciones, y consideró que Perrone “de una manera extraña se ha sentado como en el banquillo de los acusados por expresar una opinión”.

“No es una novedad para nadie que nosotros no vamos a votar la comisión investigadora”, dijo Olivera al inicio de su exposición.

“Nosotros dijimos con claridad en la interpartidaria que, dado que no habíamos logrado acuerdo, nosotros íbamos a respaldar en esa reunión el planteo que realizó el diputado Perrone. Digo esto al mismo tiempo que quiero señalar el Presupuesto para nosotros es el tema sustantivo de discusión de aquí al fin de año y nosotros entendemos que no debe estar mezclado con ningún otro debate de este corte”, dijo luego.

“Dicho esto, en el marco del Presupuesto, nosotros vamos a buscar hablar con todas las delegaciones, y seguramente va a haber negociaciones de todos con todos. ¿O eso no es lo que pasa cuando hay un Presupuesto donde todos buscamos lo mejor y entre todos logramos salidas o no?”, sumó.

“Entonces desde la vocación de trabajar denodadamente hacia el Presupuesto Nacional es que esos son los motivos por los que nosotros vamos a respaldar la moción del diputado Perrone, que de una manera extraña se ha sentado como en el banquillo de los acusados por expresar una opinión y sobre lo que se ha tejido una cantidad de intencionalidades que incluyen e involucran al partido de gobierno”, agregó.

Tras la votación, tomó la palabra el diputado blanco Federico Casaretto. “Me llama la atención que un partido que está en contra de la comisión investigadora, vote la postergación de la comisión investigadora. Una perla más para cerrar lo que aquí se ha dicho: algo huele mal en Dinamarca, y no solo en María Dolores”, señaló.

Perrone, en tanto, remarcó: “La comisión investigadora se mantiene, se puede votar el 9 de diciembre, y seguir trabajando. Entiendo que quienes no votaron la postergación, en definitiva, lo que quieren es enterrar el tema”.

