Diputados del FA ampliarán denuncia penal por gestión de exministro Germán Cardoso

Legisladores del Frente Amplio (FA) presentarán este jueves en Fiscalía una ampliación de la denuncia por la gestión de Germán Cardozo al frente del Ministerio de Turismo.

La ampliación se presentará en la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez.

En setiembre de 2021 la bancada frenteamplista acudió a la vía penal por las denuncias que hizo el exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero, también perteneciente al Partido Colorado, informadas por el semanario Búsqueda.

El semanario Búsqueda informó que el Ministerio de Turismo contrató en diciembre los servicios de una empresa de Estonia para una publicidad en internet, por unos US$ 280.000. El actual titular de esta cartera, Tabaré Viera, dijo a Radio Sarandí que esta compañía “desistió” de la oferta.

La empresa Kirma Services “simplemente retiró su oferta”, sin dar mayores explicaciones; “no quieren estar en el lío”, detalló el jerarca.

En diálogo con Montevideo Portal, el diputado por el Movimiento de Participación Popular (MPP), Eduardo Antonini, explicó que hay “tres temas complementarios para ampliar la denuncia”.

“Hay elementos que fueron surgiendo a raíz de investigaciones periodísticas posteriores a lo que fue la denuncia en setiembre. Otros son elementos que surgieron en la comisión investigadora en el Parlamento”, señaló. Entre ellos está el caso del Hotel Serena, informado por el diario El Observador, que es una concesión del Ministerio de Turismo desde el 2004 y en agosto de 2020 se publicó un aviso en el Diario Oficial que informaba que Costa Naturali SA le “vendería” el hotel a otra firma, Galiza SA, ante lo cual se hacía una convocatoria a posibles acreedores.

“Parte de Galiza son Daniel Reta, que fue adscripto de Cardoso, Elbio Rodríguez, que actuó como colaborador honorario del exministro, la pareja de Rodríguez y el hermano de este”, explicó Antonini. “Tal como lo ratificaron en la comisión Reta y Rodríguez estuvieron interesados en adquirirla, pero no la adquirieron. Pero lo hicieron cuando Reta era funcionario del ministerio y el asesor honorario de Cardoso se probó que era, pese a que Cardoso decía que no era. Rodríguez tuvo acceso privilegiado a información”, acotó.

Antonini comentó que Rodríguez “accedió a información del ministerio que no era pública” y “se probó que tuvo acceso al software de la dirección de Marketing del ministerio, y a una cuenta de Google Drive, donde se planificaba el área financiero contable de la cartera”. “Esas cosas no son de dominio público”, sostuvo.

“Rodríguez declaró en comisión investigadora que medió en el caso de Kirma, que él trajo a esa agencia que no tenía antecedentes en su página web de no haber trabajado con nadie”, aseguró. “El asesor honorario declaró que trajo a la empresa para que empezara a trabajar con el Estado para hacer algún negocio lucrativo y que en esta no llevaba comisión”, expresó el diputado frenteamplista.