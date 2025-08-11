Política

Diputados aprueba este martes proyecto de eutanasia: quiénes votan a favor y en contra

Montevideo Portal

La Cámara de Representantes tratará este martes 12 de agosto el proyecto de ley de eutanasia, presentado por el Frente Amplio (FA) durante esta legislatura.

A diferencia del Senado, el oficialismo no tiene mayoría de legisladores. Si se aprueba en esta instancia, ingresará luego a la Comisión de Salud de la Cámara alta.

Además de la bancada frenteamplista, la iniciativa también será apoyada por el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente, a través de su único legislador, Gerardo Sotelo.

El Comité Ejecutivo Nacional del PC expresó este lunes su apoyo al proyecto, cuyo contenido fue impulsado en la legislatura pasada por el entonces diputado Ope Pasquet. El proyecto no había llegado al pleno del Senado porque quedó estancado en la comisión.

Según dijeron fuentes coloradas a Montevideo Portal, la “enorme mayoría” de la bancada votará a favor. Por ejemplo, uno de los legisladores que no lo hará es Gabriel Gurméndez.

Tanto Cabildo Abierto como Identidad Soberana, de Gustavo Salle, no apoyarán el proyecto. El Partido Nacional no resolvió una postura de bancada, pero fuentes blancas dijeron a Montevideo Portal que, si bien la mayoría votará en contra, “algunos” apoyarán, ya que es un “tema de consciencia”.

