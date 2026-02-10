Diputado pidió informes al Mides por contratación del INAU con “vínculos kirchneristas”

Política

El diputado del Partido Colorado Walter Verri presentó el viernes un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por la compra directa de US$ 250.000 a una universidad argentina para financiar una diplomatura en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

En diálogo con Montevideo Portal, Verri explicó que a la oposición le “llama mucho la atención” que un organismo “dificultado” a nivel de recursos se “saltee los procesos competitivos y la transparencia” que dan garantías a la gestión de recursos públicos.

“También llama mucho la atención que se haya elegido una universidad argentina sin concurso, teniendo en Uruguay universidades muy prestigiosas y con muchísima más antigüedad”, cuestionó el diputado.

En ese sentido, detalló que la institución contratada, la Universidad Atlántida de Argentina, fue autorizada por el entonces presidente Alberto Fernández en 2021 y “entre su staff tiene a connotados dirigentes kirchneristas del Frente para Todos y ese tipo de partidos”.

De acuerdo con el documento, el diputado solicitó una copia de todos los actos administrativos e informes técnicos y jurídicos que fundamenten la decisión de hacer un contrato directo por sobre un llamado licitación pública, como también los motivos “técnicos, legales y presupuestales” que justifiquen la contratación.

“Queremos saber cuál es la ventaja que tiene una universidad tan joven y tan nueva para ser contratada sin proceso licitatorio en otro país para capacitar a funcionarios que ni siquiera están de acuerdo con la idea”, sintetizó Verri.

“Es muy llamativo todo lo que le está pasando a un organismo que no le sobra la plata, se saltea un proceso de transparencia con un monto de US$ 250.000 —que es mucha plata— y que ahora mismo está trágicamente fallando en sus facultades más elementales”, concluyó.

Ante la solicitud, el ministro Gonzalo Civila comparecerá en la Comisión Permanente el viernes 20 de febrero.