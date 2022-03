Diputado de Cabildo Abierto propuso gravar con IVA la marihuana que se vende en farmacias

Política

Durante la discusión que se dio en la Cámara de Diputados este martes sobre la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al asado, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone volvió a plantear la idea de que ese impuesto sea personalizado.

“El que tiene más que pague más, el que tiene menos que pague menos”, dijo Perrone, aunque reconoció las dificultades y la complejidad para implementar lo planteado.

Además, el legislador hizo referencia a realizar más exoneraciones a productos de la canasta básica y dijo que “le vota al Frente Amplio todas las exoneraciones que quiera hacer”.

Sin embargo, como contrapartida el diputado propuso “ponerle IVA a la marihuana”.

“La marihuana no paga IVA ¿Por qué no paga IVA? Porque dijeron que si pagaba IVA la marihuana se iba a encarecer e iba a tener una competencia desleal con el mercado del narcotráfico. Yo me comprometo a convencer a mi partido y a todos los legisladores de votar las exoneraciones y le ponemos IVA a la marihuana”, planteó Perrone.

La propuesta de Manini

En la mañana de este martes, los senadores de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech se manifestaron en la misma línea que Perrone.

Manini propuso la creación de una canasta básica con una veintena de productos que “tengan un tope máximo” de precio y planteó en esta línea que las grandes superficies “no tengan ganancia” con esos bienes durante un tiempo.

El líder de CA dijo en el Senado que ante “una situación excepcional”, se requieren medidas “excepcionales”.

Sostuvo que la medida de exonerar el IVA al asado “se queda corta” y propuso que se avance en la misma dirección en otros cortes como la aguja, la falda, la carne picada y algún corte de pollo.

Además, reclamó avanzar en un acuerdo con las grandes superficies, que “tienen que, en este momento, retribuirle al Estado todos los beneficios que le ha dado a lo largo de los años”, no solo este gobierno.

“Todos sabemos bien cuales son los productos básicos que se consumen y que sobre todo los consumen aquellos más postergados en esta sociedad. Nadie está pidiendo que donen nada ni que pierdan con eso (por las grandes superficies), pero tiene que haber una veintena de productos que tengan un tope máximo -de precios- en el cual esas superficies no tengan ganancia y que el pueblo uruguayo, aquellos más humildes, puedan, en esta situación de excepción, poder sobrevivir y salir adelante. Y creemos también que el tiempo debería ser al menos hasta que pase el invierno, es decir, seis meses para adelante”, expresó Manini al reclamar mayores medidas de contención de precios.

