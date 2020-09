Diputado Sánchez: “Me gustaría escuchar a Laura Raffo condenar a Bascou y a Moreira”

Política

Montevideo Portal

El diputado frenteamplista Alejandro "Pacha" Sánchez aseguró que no hubo un insulto del senador José Mujica hacia la coalición de gobierno "y menos a la candidata Laura Raffo". En un acto de campaña Mujica había señalado: "Las pelotas el Montevideo olvidado. ¿Qué olvidado? Para mí es una llaga permanente. Es una interpelación a la conciencia pública. (...) Los que nunca anduvieron por las cloacas no tienen idea de lo que está pasando allá abajo".

Sánchez dijo en una rueda de prensa con Canal 4 y TNU, en cambio, que "el Partido Nacional y Laura Raffo saben que no van a ganar la elección de Montevideo y entonces están tratando de posicionarse en el escenario político desde otro lugar".

"Me gustaría escuchar a Laura Raffo, igual que al Partido Nacional, condenar a (Agustín) Bascou", lanzó Sánchez. Precisamente, el intendente de Soriano fue formalizado dos veces por la Justicia por un delito de violación a la ley de prendas.

"Me gustaría que condenaran también a su candidato a intendente en Colonia (Carlos Moreira); me gustaría que dijeran cuál va a ser su actitud con respecto a los derechos humanos; me gustaría escuchar a la candidata Laura Raffo diciendo si está a favor o en contra de los peajes en Montevideo; me gustaría que la candidata del Partido Nacional siguiera en todo caso peleando en una campaña con ideas y propuestas, no con las que ya están hechas, que son las que escuchamos hasta ahora", añadió.

Sánchez dijo que Raffo "intenta, sabiendo que está perdida la campaña electoral, victimizarse".

Montevideo Portal