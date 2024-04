Diputadas se solidarizan con Ache tras dichos de Heber sobre posibles “chats atrevidos”

Diputadas de la bancada del Frente Amplio y del Partido Colorado (PC) se solidarizaron con la exvicecanciller Carolina Ache, después de que el exministro del Interior y ahora senador, Luis Alberto Heber, se refiriera a los chats entre Guillermo Maciel y la precandidata colorada sobre el narcotraficante Sebastián Marset, cuya entrega de un pasaporte derivó en renuncias a sus cargos dentro del Poder Ejecutivo.

En diálogo con Fácil desviarse (Del Sol), Heber se preguntó: “¿Y si el chat decía algo más atrevido entre ellos lo teníamos que publicar también?”. Los periodistas respondieron que solo tendría que ser la información relevante de esas conversaciones y el legislador enfatizó: “¡No es una información relevante, por favor!”.

Ache criticó al exministro del Interior tras sus dichos: “La liviandad con que el exministro Luis Alberto Heber suelta esta falta de respeto me recuerda el dicho: ‘Lo que Juan dice de Pedro…’”. Además, recordó que está casada desde hace 17 años y que elige “todos los días una vida en familia”, por lo que no necesita ni se manda “chats atrevidos con nadie”.

