Diputada presentará al fiscal de Corte denuncias por procedimiento policial en San Miguel

Política

En la tarde de este miércoles se realizaron allanamientos en Santa Catalina, en el barrio San Miguel, donde fueron detenidas 13 personas, seis hombres y siete mujeres por delitos de usurpación y hurto de energía. Este jueves se realizó una audiencia de formalización, a cargo del fiscal Diego Pérez, donde se formalizó a 11 de estas personas por los delitos mencionados.

Desde el núcleo sindical de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Trabajo del Uruguay en Santa Catalina (AFUTU) informaron que fue detenida "una persona sin orden, incluso una ciudadana que fue separada de su bebé, en edad de lactancia, dejando a niños solos".

Leonardo Flamia, integrante de AFUTU en Santa Catalina dijo a Montevideo Portal que la mujer pasó la noche en su casa y luego fue de nuevo a Fiscalía a declarar. Flamia comentó que esta mañana "dos policías de particular fueron al asentamiento para hablar con la esposa de uno de los detenidos para informarles que si no se iban irían presos y que si no se iban la pena de su esposo sería más grave".

La diputada por el Frente Amplio Cecilia Cairo dijo a Montevideo Portal que estuvo con varios vecinos que denuncian lo ocurrido, como es el caso de esta mujer, una mujer de nacionalidad dominicana y un hombre. "Pedí una entrevista con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, para presentarle estas denuncias y estamos coordinando con el senador Charles Carrera para hacer una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH)", comentó.

"Hay cosas que son inadmisibles. Estas familias están ocupando un predio porque no tienen a dónde ir, no le robaron a nadie, no son delincuentes. Sí ocuparon un terreno que sabían que no era de ellos, pero por la necesidad de vivienda. Ante la pandemia se los llevan y pretenden que dejen el lugar donde están. ¿Dónde van a ir a dormir? ¿A la calle?", agregó.

Cairo señaló que "hace cuatro meses se trabaja en una ley para suspender los desalojos durante la pandemia y 90 días más". "Había un acuerdo en esa votación, pero en las últimas dos sesiones se generaron dudas y no la votamos. No puede ser que no se haya podido llegar a un acuerdo y que esta sea la consecuencia", aseguró.

La diputada señaló que los detenidos "fueron soltados sobre las 11 de la noche de este jueves, en un día de paro general. No había ómnibus y se tuvo que ir a buscar autos para transportarlos".

En primera persona



Además, Lourdes Benítez, de 44 años, dio un testimonio sobre lo ocurrido el miércoles pasado, señalando que el accionar policial fue "incorrecto" ya que ella y su familia tienen coronavirus y no se respetaron las medidas del caso. "No tuvieron consideración con la salud de ellos ni de nosotros, les importó tener más autoridad", sostuvo Benítez y relató que su hija había empezado a grabar el operativo y los efectivos policiales le quitaron "a la fuerza" el celular.

Luego de ese suceso, Benítez dijo que su hija "se sintió mareada" debido a que también tiene covid-19. Benítez contó que su esposo está internado, mientras que su nieta de ocho años también tiene coronavirus.

"Les dijimos que estaban haciendo abuso de autoridad, ellos también estaban grabando. No sé cuándo me van a dar el alta. Ellos se llevaron los dos celulares que teníamos para comunicarnos con los médicos para avisar de nuestra situación. Los chiquilines se sienten mal y ni siquiera podemos salir", sostuvo Benítez.