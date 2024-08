Diputada del MPP pidió informe por operativo policial contra persona que vivía en la calle

Política

La diputada del Movimiento de Participación Popular, Bettiana Díaz, realizó un pedido de informes dirigido al Ministerio del Interior tras la viralización de un video que muestra un operativo policial en el que se retira a una persona en situación de calle.

En el documento Díaz plantea que el operativo contó con “al menos ocho efectivos” y realizó tres preguntas: ¿Cuál es el protocolo de actuación vigente en el Ministerio del Interior para la Policía Nacional en el marco de la aplicación de medidas para retirar personas en situación de calle? 2. ¿Cómo y bajo qué criterios se define la cantidad de efectivos policiales a participar en estos operativos? 3. ¿Por qué motivo a la persona se la retira esposada?”.

El video, que se hizo viral en redes sociales, muestra cómo en la esquina de avenida Libertador Juan Antonio Lavalleja y Asunción una decena de efectivos policiales retiran al hombre esposado.

Según información del Ministerio del Interior divulgada por Informativo Sarandí, el hombre fue intimado por personal municipal a abandonar el lugar y, ante la negativa recibida, se pidió intervención policial.

Asimismo, se reportó que el hombre se desacató ante los agentes e incluso los amenazó con una tijera. Tras su arresto, fue llevado al Centro de Constataciones Médicas y Ley de Faltas, en la zona del Prado. Luego se lo trasladó a la Comisaría 3ª, y esa misma tarde quedó en libertad.

El hombre, de 60 años, brindó este jueves a la noche una entrevista al medio MVD Noticias.

““Vinieron de la Intendencia, por Ley de Faltas, y me dijeron que me tenía que retirar. Esto ya me había pasado dos veces antes, en Maldonado y Convención, y te tiran todo”, aseguró. Por ello, ante la llegada de los policías, cambió de estrategia. “Hice el pamento de que me iba a suicidar para ganar un poco de tiempo, aunque sabía que iban a entrar igual”, expresó César.

¿Se aplica la idea de Heber de que tiene que ser un delito no tener casa?

¿Son maneras de darle soluciones a la población que vive en la calle, si quieren me contratan y lo hacemos sin andar tratando a las personas vulnerables cómo delincuentes?

