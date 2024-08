Por la fuerza: operativo policial para llevarse a un indigente causó controversia

Policiales

El desalojo de un hombre que se había instalado en la vía publica generó ayer momentos de tensión que luego se trasladaron a las redes sociales.

Los hechos ocurrieron durante la mañana en la esquina de avenida Libertador Ja Antonio Lavalleja y Asunción, donde un hombre había improvisado una suerte de toldo para guarecerse.

En el video —que se hizo viral—se aprecia como una docena de agentes participaron de la operación. La situación se hizo tensa por momentos, especialmente cuando algunos vecinos y transeúntes intercedieron por el hombre en situación de calle. “No lo podés tocar, gritaba una persona, mientras reivindicaba su derecho a permanecer en el lugar. Mientras tanto, los agentes procuraban apartar a la persona que filmaba, a la voz de “distancia del operativo”.

Según información del Ministerio del Interior divulgada por Informativo Sarandí, el hombre fue intimado por personal municipal a abandonar el lugar y, ante la negativa recibida, se pidió intervención policial.

Asimismo, se reportó que el hombre se desacató ante los agentes e incluso los amenazó con una tijera. Tras su arresto fue llevado al Centro de Constataciones Médicas y Ley de Faltas, en la zona del Prado. Luego se lo trasladó a la Comisaría 3ª, y esa misa tarde quedó en libertad.

Tras la viralización del video se desato una controversia entre quienes consideraban que se trató de una acción violenta e innecesaria de la policía, y quienes defendieron el operativo.

“El procedimiento es excesivo, inútil y caro. Además es injusto e indignante, como expresan los vecinos que tratan de acercarse. Este gobierno es la peor versión perversa de la inutilidad”, escribió en X la legisladora frenteamplista Micaela Melgar.

En el mismo sentido, su correligionaria Bettiana Diaz adelantó que este viernes presentará un pedido de informes al Ministerio del Interior.

“Me tiraron todos los remedios”

El protagonista del desafortunado hecho se llama César, tiene 60 años y asegura haber sido bombero durante años.

Luego de recuperar la libertad regresó a la Aguada y dio l noticiero MVD Noticias su versión de los hechos.

“Vinieron de la Intendencia, por Ley de Faltas, y me dijeron que me tenía que retirar. Esto ya me había pasado dos veces antes, en Maldonado y Convención, y te tiran todo”, aseguró. Por ello, ante la llegada de los policías, cambió de estrategia. “Hice el pamento de que me iba a suicidar para ganar un poco de tiempo”, expresó César, con palabras que sugieren que no pensaba usar su tijera contra los uniformados.

A César lo soltaron y volvió caminando con Toby. Le dolió que le tiraran todas sus cosas, incluidos sus medicamentos. Asegura que necesita una solución, pero que no es en los refugios. Sabe que tiene 61 años y condiciones de salud que no son las mejores. Agradece a los vecinos. https://t.co/c7zq6xSPLG pic.twitter.com/99J7cXZPrB — Diego Martini Lemos (@cabezamartini) August 23, 2024

César lamenta que se lo llevaron “con lo puesto” y que regresó al barrio sin calzado. “Si ahora esto vestido es porque los vecinos me dieron todo lo que tengo acá”, señaló el hombre, quien insistió en el buen comportamiento de la gente del barrio para con él.

“Estoy por cumplir 61 años, tengo epoc y me tiraron todos los medicamentos. ¿Qué pasa ahora si yo me ataco y me quedo sin aire? Si tengo cinco broncodilatadores por algo es, y está todo documentado”, dijo.

Asimismo, dijo que en el pasado fue usuario de los refugios del Mides, y que estuvo en tres de ellos. Luego, según su versión, lo “desvincularon” por presuntos “episodios de pelea” con el personal.

Según Días, las desavenencias surgieron debido a su enfermedad.

“Yo me ataco mucho por el epoc, y a la mañana estoy hecho pedazos” explicó. Por esa razón, solía pedir a los funcionarios que llamaran a una ambulancia. “Ellos se van a las nueve, y se ve que les molestaba que les atrasara la salida”, supuso.