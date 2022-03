Diputada del FA denunció "dificultades serias" en hospital de Rivera

Política

Montevideo Portal

El pasado miércoles, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) comunicó la muerte de una niña de 8 años, que falleció esperando un avión que la trasladara de Rivera a Montevideo.

El caso generó polémica y el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, extendió sus condolencias a la familia y dijo que para los equipos de salud estos hechos también causan mucho dolor.

Sin embargo, la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry comentó que fue el viernes a Rivera: "El director no estaba, según me dijeron ya se había retirado a su trabajo privado, la subdirectora estaba, pero no ‘pudo’ recibirme", escribió la legisladora en Twitter.

Así, sentenció que "hay dificultades serias" en el hospital local. "Faltan medicamentos, ambulancias paradas sin recursos humanos, consultas atrasadas de oftalmología, cirugías atrasadas", detalló Etcheverry.

En esta línea, indicó que "a la tragedia de la niña se suma la denuncia hace un mes por un usuario que murió dentro del hospital sin asistencia", según fue informada.

"Demoras excesivas en la coordinación de estudios y diagnósticos. Las cosas están mal y trae consecuencias terriblemente injustas", finalizó la diputada.

Ayer fui al hospital de Rivera, el director no estaba, según me dijeron ya se habia retirado a su trabajo privado, la subdirectora estaba pero no "pudo" recibirme. — Lucia Etcheverry (@LuciaEtchever11) March 5, 2022

Montevideo Portal