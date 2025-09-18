Diputada cabildante cuestionó performance drag en Presidencia: “No tenía mucho que ver”

Política

El evento desarrollado en Torre Ejecutiva el pasado martes titulado “Hacia el fortalecimiento de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+: territorios diversos”, continúa en el ojo público, luego de varias críticas de la oposición.

En tal sentido, la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, presentó un pedido de acceso a la información pública, con el fin de conocer en profundidad los aspectos del acto organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República.

En comunicación con Montevideo Portal, la cabildante sostuvo que “se habló mucho del tema, pero no se llegó a los datos reales que englobaron el evento”; por lo que elevó el pedido. “Queremos tener la información certera de cuál fue la inversión y qué inspiró a hacer este show artístico”.

Justamente, la representante objetó que, desde Cabildo, señalan que “los lugares tienen que ser los adecuados, las formas tienen que ser las adecuadas”. “No compartimos en este caso el uso de los pabellones nacionales involucrados en un tipo de show que no nos pareció, del tenor, para un evento institucional”.

“Nos pareció que fue un show un poco explícito, que no tenía mucho que ver con la concientización en el tema”, agregó, lo que los motivó a querer conocer cuál fue “el análisis que llevó a la Secretaría de Derechos Humanos a hacer un show de este tipo”.

De todas maneras, sostuvo que respeta “muchísimo la identidad sexual de cualquier persona. Me parece que es algo íntimo de cada persona, que cada uno tiene derecho, siendo mayor de edad y demás, a hacer realmente —sin molestar a nadie— lo que quiera con su vida”.

Por otro lado, señaló que, desde Cabildo, “no compartimos que se utilicen espacios públicos para embanderarse con una sola causa”. “Entendemos que el gasto público tiene que estar enfocado en cosas que realmente las personas padezcan, como temas de discapacidad”, agregó.

“Queremos saber qué hubo detrás de esta elección: si hubo una elección unipersonal o si hubo un estudio previo, como corresponde”, sentenció.

