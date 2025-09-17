“Estoy curado de espanto”: drag queen que hizo show en Presidencia respondió las críticas

Locales

La realización de un conversatorio denominado “Hacia el fortalecimiento de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+: territorios diversos en diálogo” generó fuertes críticas de actores del sistema político, sobre todo por la realización de una performance drag queen al término del evento.

Uno de los que manifestó su disconformidad con la actuación fue el senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien escribió en su cuenta de X: “¿Es necesario hacer este tipo de actos en Presidencia de la República?”.

“Este tipo de cosas, ¿fomentan el valor de la diversidad? ¿Alguien puede imaginar la generación de empatía hacia las minorías haciendo esto? Los límites de la cordura y de la investidura desaparecieron”, agregó.

En la misma línea disparó Guido Manini Ríos, líder del partido Cabildo Abierto, en su cuenta de X. “¿Es Presidencia el ámbito apropiado para este tipo de ‘espectáculos’? ¿Y con menores presentes? ¿Realmente debemos bancar esto? Lamentable…”, escribió.

A raíz de estos cuestionamientos de dirigentes políticos y de otros usuarios en redes sociales, uno de los protagonistas del show, Federico Artigas —quien participó mediante su performance drag queen llamada Negrashka Fox—, respondió a dichas críticas.

En sus historias de Instagram, publicó: “En vez de ocuparse de las irregularidades que tiene su partido a nivel nacional, el senador Da Silva ataca nuevamente a la comunidad LGBTIQ+, poniendo en tela de juicio mi performance. ¿Por qué tanto miedo a un show en Presidencia?”.

El artista aseguró que junto a su compañero drag Padyjeff realizan este tipo de actividades desde hace más de 10 años y que, a modo de ejemplo, el año pasado fueron convocados para participar de una instancia en Rocha sobre promoción en salud.

“Lastimosamente, siempre hay sectores de la política que encuentran un pelo en la lengua cuando se hace un evento en el Parlamento o Presidencia. En una actividad por el Día de la Raza, llevaron tambores y decían que estaban haciendo ritos umbandistas. Siempre van a buscar algo para desmerecer actividades que en realidad son parte del arte y de la diversidad”, afirmó en diálogo con El País.

Federico aseguró que, si bien hay leyes que “protegen” a la comunidad LGBTIQ+, “el hostigamiento y la discriminación están resurgiendo”. “Yo ya estoy curado de espanto, pero en una sociedad donde falta apoyo en salud mental, este tipo de publicaciones generan más hostigamiento y presión”, señaló.

“Después nos sorprendemos cuando alguien cae en un pozo depresivo o incluso en el suicidio. Por eso insisto en que, al informar, sería bueno que estudien y entiendan lo que publican”, finalizó.

