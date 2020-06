Diputada Monzillo tras críticas a sus dichos: “No cambiaría ni una palabra”

Política

La diputada Inés Monzillo, que el pasado martes dijera en la Cámara de Diputados que "no sirve" diferenciar legalmente a un homicidio de un femicidio y que algunas mujeres hacen "un uso abusivo" de las denuncias de violencia de género, fue criticada desde diversos sectores pero volvió a insistir en su postura.

Entre otras, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la integrante del Partido Independiente Mónica Bottero, dijo que la tipificación de femicidio "generó conciencia", ya que "es porque una mujer, niña o adolescente fue asesinada por su sola condición de tal".

"No me llama la atención porque hay muchas personas que no se han informado sobre el tema", dijo Bottero en aquella instancia.

La Intersocial Feminista, por su parte, señaló que los dichos de la diputada "demuestran ignorancia sobre la desigualdad estructural de género que sufrimos las mujeres", incluso ella.

En su cuenta de Twitter, la diputada de Cabildo Abierto dijo que no le molestan las críticas. "Dije exactamente lo que pienso y no cambiaría ni una palabra. Queda claro que para difamar necesitan inventar y tergiversar las cosas", señaló.

"Sigo al firme en mis principios y valores y nada va cambiar mis ideas. Como ya he dicho, me voy a preocupar el día que ya nadie hable de mí. Mientras lo hagan, es porque vamos dejando huella", añadió.

