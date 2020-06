Diputada Monzillo: “La violencia de género no se frena con una marcha por 18 gritando”

Política

“El feminismo de género no me representa, me representa el feminismo de la libertad”, aseguró la diputada suplente de Cabildo Abierto.

La Cámara de Diputados comenzará este martes a votar la Ley de Urgente Consideración, que fue emitida por el Poder Ejecutivo y tratada en la Cámara de Senadores. No obstante, este lunes, en una sesión extraordinaria por pedido de la diputada frenteamplista Cecilia Bonino, varios legisladores expusieron sobre la violencia basada en género y la declaración de emergencia nacional.

En este marco las diputadas por Cabildo Abierto se mostraron en contradicción con la diputada frenteamplista Veronica Matos, quien aseguró que en la Cámara de Diputados no se escuchaba la voz de las mujeres.

En primer lugar, Silvana Pérez, coordinadora de la Bancada de Diputados de Cabildo Abierto, destacó, por su experiencia personal, el "buen trato, igualitario, de respeto y de diálogo" que existe en la Cámara de Representantes, tanto por parte del presidente como de todos los coordinadores de los demás partidos.

"Sabemos que este es un tema vital para todos los partidos que integran este parlamento, por lo que seguramente logremos construir el camino hacia una sociedad más respetuosa", agregó.

Por su parte, la diputada suplente de Cabildo Abierto Inés Monzillo fue un poco más allá. En una primera alocución aseguró: "Reeduquemos tanto a hombres como mujeres, no incluyas a todas las mujeres en tu guerra personal, no necesitas un motín de mujeres para hacerte respetar, no luches por un feminismo de género que lo que busca es que te liberes de la opresión del hombre para ser dominada por una ideología que te obliga a pensar de una forma".

Además, dijo que "hay que dejar de poner excusas" y que es "hora de actuar de forma "responsable y crítica" y no "haciendo circos mediáticos", que lo "único que han logrado es el aumento de la violencia hacia la mujer". "Para obtener respeto hay que dar respeto", añadió.

En una segunda participación, la cabildante dijo que para ella es difícil hablar de feminismo porque no se ve identificada con el "uso ideológico que en la actualidad se le da al término ni con las agrupaciones feministas".

"El feminismo de género no me representa, me representa el feminismo de la libertad que defiende que hombres y mujeres todos tenemos los mismos derechos y obligaciones como establece la institución. La llamada violencia de género no se frena con una marcha por 18 gritando, insultando a los hombres, grafiteando paredes y haciendo jingles pegadizos. Hay una tendencia de inculcar el odio al varón por el solo hecho de su sexo biológico y esto es violencia", afirmó la legisladora.

Finalmente, la diputada dijo: "No sirve pedir penas más duras o diferenciar homicidio de femicidio. Es demostrado que las denuncias las mismas víctimas las retiran y otras veces hacen un uso abusivo de las mismas", en relación a la legislación actual.