Diputada Mato: “Se vienen tiempos duros… más duros que el dealer de Luis”

Vecinos de La Blanqueada y organizaciones animalistas denunciaron que el pasado 16 de junio, en Mateo Vidal y Abreu, un agente cometió abuso policial contra un hombre en situación de calle y mató a su perro de un disparo.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, instruyó al jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, para que iniciara los sumarios administrativos de los funcionarios policiales involucrados en el episodio.

Según informaron desde el Ministerio del Interior a Montevideo Portal los funcionarios intervinientes han sido separados preventivamente del cargo y el hecho es investigado por Asuntos Internos de la Policía Nacional, interviniendo también la Fiscal Letrada Penal de Montevideo de Flagrancia y Turno de 15° Turno, Dra. Silvia Porteiro. Días más tarde, Jorge Larrañaga confirmó a la prensa los detalles de su decisión y ofreció disculpas a nivel ministerial, al participar de los actos por el 19 de junio.

Este caso causó revuelo en el ámbito público, político y social. Tal es así que varios legisladores se pronunciaron al respecto. Por el lado del Frente Amplio, la diputada Verónica Mato, que semanas atrás protagonizó un intercambio con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, escribió en su cuenta de Twitter que pedir Justicia por el perro asesinado "no es algo banal" y que agredieron al hombre "por ser pobre".

"Pedir #JusticiaParaCompa no es algo banal. Agredieron a un muchacho por ser pobre y le mataron a su perro. Y esto no lo hizo cualquiera, lo hizo la Policía, lo hizo el Estado. Eso pasa aquí y ahora", escribió Mato.

A continuación, la diputada apuntó contra la Ley de Urgente Consideración: "No quiero imaginar lo que va a ser con la LUC", opinó.

Finalmente, Mato aseguró: "Se vienen tiempos duros...", y a continuación agregó: "Tiempos más duros que el dealer de Luis", en referencia al audio que se viralizó en las últimas horas que involucra al empresario Fernando Cristino y la vicepresidenta de la república, Beatriz Argimón.

