Diez años después de anunciada su construcción, este viernes inauguran la Torre Trump

Con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el intendente de Maldonado, Enrique Antía, este viernes 7 de octubre tendrá lugar en Punta del Este la inauguración de la Torre Trump, 10 años después desde que se anunció su construcción.

El evento tendrá lugar en el lobby del edificio, con la presencia de propietarios e inversores, además de las autoridades nacionales.

La entrega del primer departamento se concretó el 1° de agosto de este año, sobre un total de 160 que conforman la Torre, que tuvo una inversión de US$ 100 millones. El precio de venta de los apartamentos que componen el exclusivo edificio de Punta del Este van desde los US$ 5.500 y US$ 6.000 por metro cuadrado, dependiendo del tipo de unidad. El apartamento más económico ronda entre los US$ 650.000 y US$ 700.000.

En diálogo con Montevideo Portal, el organizador del grupo de propietarios que llevó adelante la conclusión de la obra, Rolando Rozemblum, dijo que lo que se habilitará este viernes será el edificio principal, “el núcleo de la Torre”, que cuenta “con 60 apartamentos terminados”.

“A partir de ahora vamos a entregar tres o cuatro pisos por mes hasta febrero de 2023. Este viernes, además, serán ocupados unos 30 apartamentos, que completan casi los 60 que tenemos prontos”, afirmó el ejecutivo.

Sobre la demora que conllevó la construcción del lujoso edificio, ubicado sobre la Parada 9 y media de La Brava, Rozemblum apuntó que “se trata de la consagración de un trabajo muy grande que se hizo con los actores de la Torre e incluso con el desarrollista anterior [holding Trump]”.

“La Comisión de Propietarios nos organizamos hace ya dos años para que esto arrancara y llegara el momento de entregar la Torre con un proyecto actualizado, que se trata de uno de los mejores edificios de la región: Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. El proyecto tiene muchos años y sufrió una reactualización para estar vigente a la fecha de hoy. Y esto se dio porque los propietarios apoyaron muchísimo la Comisión”, explicó Rozemblum, que informó que la gran parte de los propietarios son argentinos, aunque “la marca también arrastra muchísimos americanos y europeos”.

La construcción de la Torre Trump fue anunciada en 2012, e incluso en 2013 los hijos del expresidente estadounidense, Eric e Ivanka Trump, llegaron a Punta del Este para presentar el que sería uno de los mejores edificios de América Latina.

Sin embargo, hubo problemas económicos con los inversores a partir de 2018 y las obras comenzaron a frenarse, al punto que se frenó en 2019. Esta situación provocó que, en noviembre de 2020, un grupo de propietarios asumieran el control para continuar con las obras con la creación de un fideicomiso, logrado gracias a la unión de los dueños de apartamentos que formaron un fondo fiduciario para encarar los gastos.

Según dijo Rozemblum, que además es CEO del International College de Punta del Este, la Comisión creada por propietarios tuvo que hacerse cargo una vez que tomó el control de los pasivos, proveedores, negociaciones con el Sunca y con los bonistas.

“Eran 14 puntos de quiebre que teníamos como objetivo y los 14 fueron logrados”, dijo.





