Dieron negativo los primeros test de COVID-19 a funcionarios del Casmu de Garibaldi

Dieron negativo todos los test de COVID-19 que fueron realizados a funcionarios de la sede de Casmu de la calle Garibaldi en Montevideo, según informó el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Satdjian.

Satdjian sostuvo en rueda de prensa consignada por 970 Noticias (radio Universal) que "algunos resultados dieron negativo".

"En el correr de la tarde vamos a tener la información completa", dijo el subsecretario de Salud.

Desde el Casmu informaron a Montevideo Portal que hasta el momento se procesaron 42 de los 45 análisis, por lo que resta conocer el resultado de tres test.

La funcionaria es hija de la mujer que falleció en los últimos días por el coronavirus. Si bien fuentes del Casmu aseguraron que el contagio se dio en la casa de salud de la madre y no en el centro hospitalario, desde el MSP explicaron que esto aún no está claro, ya que la mujer fallecida no tenía el virus activo desde varios días antes de su muerte. Se indaga si dan los tiempos como para que haya podido contagiar a su hija.

Actualmente, sigue rigiendo la recomendación de no realizar visitas a centros de salud y en caso de hacerlo cumplir con todas las medidas de protección, explicaron desde el MSP a Montevideo Portal, pero agregaron que por ahora no hay confirmación de que el contagio de la funcionaria se haya producido allí.