Díaz dijo que siente “dolor” porque representó al Estado que le dio un pasaporte a Marset

El ex fiscal de Corte afirmó que debe haber un análisis “objetivo, detenido y profundo”, que “solo puede hacer la Fiscalía”.

El abogado y ex fiscal general de la Nación Jorge Díaz se refirió este jueves a la entrega del pasaporte por parte del gobierno uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset cuando estaba detenido en los Emiratos Árabes por intentar ingresar con un pasaporte paraguayo apócrifo.

Entrevistado por Informativo Sarandí de Radio Sarandí, el exfiscal fue consultado sobre la comisión que crearán diputados de la coalición para intentar cambiar el Código del Proceso Penal, donde está previsto eliminar la posibilidad de un acuerdo abreviado cuando se trata de delitos de narcotráfico.

Díaz respondió que le parece conveniente que el proyecto sea presentado ante alguna de las comisiones que tiene el Poder Legislativo para dar la discusión y aseguró que está dispuesto a participar si es invitado. No obstante, reconoció que una “comisión informal es como un club de bochas”: “Nos juntamos en el boliche y discutimos”, dijo.

El abogado afirmó que es una “gran tontería” pretender combatir al narcotráfico eliminando los procesos abreviados porque “termina en la impunidad del narcotráfico”. “¿Quiénes van a ser tus testigos en un juicio oral? Seguramente van a estar amenazados, desaparezcan o los maten”, criticó.

“A ver, estamos hablando de un continente donde están matando fiscales, entonces vamos a dejar de decir tonterías. Cuando nosotros dijimos que primero van a empezar los enfrentamientos entre las bandas, después van a ir contra las instituciones e integrantes del Estado, que son los que los combaten. En Uruguay no ha pasado y esperemos que no pase, pero ¿qué nos dijeron aquella vez? ‘Eso no va a pasar, Díaz exagera’”, recordó, y se preguntó qué es lo que está pasando hoy e hizo referencia al caso de Marset.

“Según la información que surge de la Fiscalía General de Colombia (no de cualquier Fiscalía General, sino de las más profesionales que existe en América Latina), acá, quien mandó matar el fiscal paraguayo fue un narco uruguayo, que está libre porque el Estado uruguayo le dio un pasaporte. Vamos a dejar de discutir las cosas chicas, esa discusión es para la barra, para la tribuna”, señaló.

En este sentido, sobre la investigación sobre Marset, Díaz aseguró que “no tiene ni la mitad de las piezas del puzle” porque lo único que conoce es la información que surge de la prensa y que seguramente “debe haber otros datos que no sabe”, por tanto, no puede opinar. Sin embargo, reconoció que hay dos datos objetivos: “Colombia dice que a Pecci lo mandó a matar Marset y el narcotraficante estaba preso y fue libertado por el Estado uruguayo le dio un pasaporte”, sostuvo.

“Las piezas del puzle, cómo se fue armando, es algo que sinceramente no puedo ni quiero opinar por la sencilla razón de que no tengo todos los elementos. Lo que sí digo como persona que durante 30 años se dedicó a perseguir el narcotráfico, siento un dolor porque el Estado al cual yo representé, le termina entregando el pasaporte a un narcotraficante, que termina en libertad y mandando a matar a personas que integra el mismo sistema”, añadió.

Finalmente, consideró que es “relativo” que el gobierno “no tenía más remedio” que darle el pasaporte porque estaba amparado en la normativa. “Acá debería hacerse un análisis detenido, profundo, poner todas las piezas del puzle arriba de la mesa, si esas comunicaciones existieron, quién se comunicó con quién, quién se reunió con quién. Creo que eso debe ponerse todo arriba de la mesa en una investigación objetiva que solo lo puede hacer la Fiscalía en este país y después ver si hubo delito y eventualmente sacar otras conclusiones, por ejemplo, qué tipo de procesos hay que corregir para que no vuelva a pasar”, concluyó.